Рада звернулася до НАТО перед самітом у Вільнюсі

Народні депутати, серед іншого, закликали учасників Альянсу зобов'язатися надати Україні повноправне членство в НАТО.

Рада звернулася до НАТО перед самітом у Вільнюсі
© Офіційний сайт НАТО

Верховна Рада ухвалила звернення до учасників саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня, повідомив народний депутат з фракції «Голос» Ярослав Железняк. Проєкт постанови підтримали 279 парламентарів.

«Ухвалення постанови та звернення стане черговим кроком до зміцнення загальної позиції міжнародного співтовариства у протистоянні агресивним діям і намірам російської федерації та сприятиме досягненню консенсусу серед держав – членів НАТО щодо євроатлантичної інтеграції України», – йдеться у пояснювальній записці.

ВРУ закликала учасників саміту НАТО:

  • відзначити суттєву військово-політичну допомогу Українському народу, який поділяє загальнолюдські демократичні цінності, прагне бути активним учасником євроатлантичного простору;
  • відзначити суттєві успіхи України щодо фактичного досягнення сумісності військових стандартів зі стандартами НАТО;
  • взяти на себе зобов’язання надати Україні повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору та передбачити механізм запрошення до НАТО;
  • визнати недоцільність проходження Україною етапу Плану дій щодо членства в НАТО та прийняти у Вільнюсі стратегічне рішення про запрошення нашої країни до членства в Альянсі;
  • розробити ефективні механізми гарантій миру та безпеки в Європі та юридично зобов’язуючі гарантії безпеки для без’ядерної України, які не стануть альтернативою членству України в НАТО;
  • підтримати Формулу миру президента Володимира Зеленського, спрямовану на встановлення всеосяжного, справедливого та сталого миру в Україні для глобальної безпеки;
  • продовжити вжиття скоординованих заходів щодо забезпечення нагальних потреб України у військовій та оборонній техніці, зокрема у системах протиповітряної оборони, далекобійній артилерії та необхідних боєприпасах, танках і бойових літаках;
  • сприяти Україні у зміцненні обороноздатності та військового потенціалу, включаючи сухопутний, морський та повітряний компоненти, до повного відновлення своєї територіальної цілісності та суверенітету в межах міжнародно визнаного державного кордону 1991 року;
  • скоординувати подальшу взаємодію в рамках оновленого Комплексного пакета допомоги НАТО для України, спрямованого на досягнення повної оперативної сумісності ЗСУ з Альянсом та здійснення комплексного переходу на стандарти НАТО, а також його синхронізацію з багаторічним планом Альянсу, спрямованим на підтримку оборонних потреб України.

Нагадаємо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що під час саміту Альянсу у Вільнюсі 11-12 липня буде ухвалений пакет допомоги, покликаний привести Україну до стандартів НАТО протягом кількох років, що «наблизить Україну до НАТО».





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