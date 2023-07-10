За 2023 рік до суду ДБР скерувало 212 обвинувальних актів у рамках корупційних справ

Корупційними діями державі завдали збитків на 103 мільйони гривень.

Державне бюро розслідування у 2023 році розслідують 2 954 корупційних злочинів. До суду правоохоронці скерували 212 обвинувальних актів. Це на 29 актів більше, ніж за аналогічний період у 2022 році. Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує ZN.ua .

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Доведена сума одержаних фігурантами хабарів у кримінальних провадженнях перевищує 10 мільйонів гривень. Корупційними діями державі завдали збитків на 103 мільйони гривень. Частину цих коштів вже відшкодували бюджету.

За матеріалами ДБР суди арештували майно фігурантів вартістю понад 30 мільйони гривень. Також правоохоронці повідомляють, що на фоні бойових дій в Україні зростає запит суспільства на боротьбу з корупцією.