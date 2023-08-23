РФ повернула тіла 12 українських військових, які вважалися військовополоненими

Такі випадки ставлять під сумнів якість роботи в РФ медичних комісій.

Керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк зазначив, що РФ повернула тіла 12 українських військових, які вважалися військовополоненими, поовідомляє "Укрінформ".

РФ повернула тіла 12 українських військових, які вважалися військовополоненими
© depositphotos/reewungjunerr

"Станом на сьогодні сторона Росія передала нам уже дванадцять тіл наших полонених, які до цього були підтверджені Міжнародним Комітетом Червоного Хреста як такі, що перебувають в полоні в Росії. При цьому ніяких повідомлень зі сторони Росії ані про погіршення їхнього здоров'я, ані про важкий їхній стан не було", - наголосив Таранюк, інформує ZN.ua.

Він також заявив, що такі випадки ставлять під сумнів якість роботи у РФ відповідних медичних комісій.


Анна Конюченко, ZN.ua





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