Такі випадки ставлять під сумнів якість роботи в РФ медичних комісій.

Керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк зазначив, що РФ повернула тіла 12 українських військових, які вважалися військовополоненими, поовідомляє "Укрінформ".

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"Станом на сьогодні сторона Росія передала нам уже дванадцять тіл наших полонених, які до цього були підтверджені Міжнародним Комітетом Червоного Хреста як такі, що перебувають в полоні в Росії. При цьому ніяких повідомлень зі сторони Росії ані про погіршення їхнього здоров'я, ані про важкий їхній стан не було", - наголосив Таранюк, інформує ZN.ua .