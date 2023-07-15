Головний прокурор МКС закликав ПАР діяти в рамках міжнародного права

ПАР, за його словами, не потребує повчань, адже вона знає, що таке злочини проти людства.

Південна Африка повинна діяти як належить і дотримуватись міжнародного права, якщо російський президент Владімір Путін особисто відвідає саміт блоку БРІКС в Йоганнесбурзі наступного місяця, заявив CNN у п’ятницю головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан, інформує ZN.ua.

Головний прокурор МКС закликав ПАР діяти в рамках міжнародного права
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«Південна Африка десятиліттями відчувала на собі злочин проти людства, злочин апартеїду, я не думаю, що їм потрібні мої повчання. Вони добровільно є державою-учасницею МКС, вони знають, що таке закон, і я думаю, що вони вчинять правильно. І ми оцінимо, що насправді відбувається на саміті БРІКС, і відповідним чином відреагуємо», — сказав він.

Він додав, що згадує велич Мандели кожного разу, коли дивиться на Південну Африку.

«Я думаю, що всі південноафриканці будуть думати про те, що в цій ситуації зробив би великий Нельсон Мандела», — наголосив він.

МКС видав ордер на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової у березні за незаконну депортацію українських дітей.

Оскільки суд не проводить заочних процесів, Путіна доведеться або передати Москві, або заарештувати за межами Росії. Більшість країн на Землі – 123 – є сторонами договору, а статут МКС говорить, що всі держави-учасники мають юридичне зобов’язання співпрацювати з судом, зокрема і виконувати ордери на арешт.

Однак Південна Африка — приймаюча сторона цьогорічного саміту БРІКС — надала дипломатичний імунітет усім офіційним особам, які відвідають серпневий саміт, що означає, що Путін зможе приїхати до країни, незважаючи на ордер на його арешт.

Офіційні особи Південної Африки наполягають, що це стандартний протокол і він не може мати перевагу над ордером на арешт МКС. За словами Наледі Пандора, міністра міжнародних відносин ПАР, Південна Африка не отримала жодного підтвердження щодо того, чи візьме Путін участь у саміті.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що саміт БРІКС відбудеться очно, попри ордер на арешт російського президента Владіміра Путіна МКС, який ПАР юридично зобов’язана виконувати.

Сьогодні влада Південно-Африканської Республіки, коментуючи майбутній саміт БРІКС, запевнила, що усі лідери країни, включно з президентом Росії Владіміром Путіним, візьмуть участь у зустрічі особисто.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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