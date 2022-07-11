75% чехов поддерживают прием украинских беженцев, но лишь 10% согласны, чтобы они остались на ПМЖ

75% граждан Чехии поддерживают прием украинских беженцев, но лишь 10% согласны, чтобы въехавшие украинцы остались жить в стране на постоянной основе. Такие результаты проведенного опроса публикует Центр исследования общественного мнения (CVVM) Академии наук Чешской Республики, пишет Чешское радио.

Фото: visitukraine.today

Исследование показало, что население Чехии относится к приему украинцев более благожелательно, чем ранее относилось к беженцам из стран Северной Африки и Ближнего Востока.

Поддержка чехов

Из 75% решительно «за» прием беженцев высказалось 27% респондентов, и 48% ответили «скорее, за». Против высказались 25% опрошенных, из которых 8% решительно возражают, а 15% ответили «скорее, против».

За то, чтобы приехавшие беженцы остались в стране на ПМЖ, высказались 10% респондентов. 75% чехов выступает за возврат украинцев на родину, как только это станет возможным.