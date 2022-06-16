Португалия изменили правила въезда для украинских заробитчан

Украинским заробитчанам разрешили искать работу в Португалии в течение шести месяцев. На протяжении этого периода они могут находиться в стране по специальному документу - виза для поиска работы.

Португалия изменили правила въезда для украинских заробитчан: кому стало проще трудоустроиться

Такая виза позволяет украинцам и гражданам других стран въезжать в Португалию и находиться здесь легально 180 дней. На протяжении этого времени можно искать себе подходящую работу.

Старые квоты для миграции ограничивали иностранных граждан, но португальские власти решили открыть рынок труда для всех желающих. Увеличение количества дней пребывания в Португалии для поиска работы будет способствовать улучшению ситуации на рынке труда в Португалии.

Португалия изменили правила въезда для украинских заробитчан: кому стало проще трудоустроиться

Как известно, украинские беженцы получили возможность трудоустраиваться в ЕС без каких-либо разрешений. Из Украины уехали профессора, инженеры, журналисты, юристы, экономисты, офисные сотрудники, которым приходится осваивать простые рабочие профессии в других европейских странах, чтобы выжить.

Не все украинцы знают иностранные языки на том уровне, чтобы свободно общаться и работать в новой для себя страны, а прожить на одно лишь пособие можно не везде.

В Португалии, допустим, украинским беженцам платят по 150 евро ежемесячно. Этой суммы не хватит на месяц проживания, если снимать самостоятельно жилье.

Ранее сообщалось, какие вакансии и зарплаты предлагают украинским беженцам в Венгрии без знания языка.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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