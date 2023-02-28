РФ відправила на Луганщину ще дві сотні строковиків — ОВА

Загарбники прибули з Ростовської області.

РФ відправила на Луганщину ще дві сотні строковиків — ОВА
© Минобороны РоSSии/t.me

Ще дві сотні російських строковиків прибули в Луганську область. Про це повідомила Луганська ОВА.

«Днями на окуповану територію перекинуто ще 200 військовослужбовців РФ з Ростовської області», - йдеться у повідомленні.

Також в ОВА розповіли, що за минулу добу, 27 лютого, на куп’янському та лиманському напрямках окупанти провели безуспішні наступальні дії в районах Стельмахівки, Невського, Макіївки, Площанки, Кремінної, Діброви та Білогорівки.

Війська РФ з артилерії вдарили по районах Новоселівського, Невського, Червонопопівки і Діброви.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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