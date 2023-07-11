Південна Корея відправила Україні літак з нелетальною військовою допомогою

Про деталі надісланого обладнання не повідомляється.

Південна Корея відправила до України черговий військово-транспортний літак із гуманітарною допомогою та нелетальними військовими засобами. Про це повідомили в корейському Міністерстві оборони, пише Yonhap, інформує ZN.ua.

Південна Корея відправила Україні літак з нелетальною військовою допомогою
© Twitter міністра нацбезпеки Канади Аніти Ананд

В оборонному відомстві країни зазначили, що на прохання Києва Сеул запропонував гуманітарну та військову матеріально-технічну підтримку, щоб допомогти Україні захистити свою свободу.

"Ми вирішили надіслати додаткові військові вантажі у відповідь на запит України і направили військово-транспортний літак із відповідними матеріалами", - розповіли в корейському Міноборони.

Цей крок був зроблений після того, як президент Південної Кореї Юн Сук Йоль у понеділок відбув до Литви для участі в саміті НАТО, де війна Росії проти України стане центральною темою.

Повідомляється, що Південна Корея надіслала різні форми нелетальної допомоги Україні у її протистоянні російському вторгненню, проте відхилила запити Києва про надання летальної зброї.


Віталій Кононученко, ZN.ua





Интересные новости
МОЗ попередило про нестабільну епідеміологічну ситуацію в УкраїніМОЗ попередило про нестабільну епідеміологічну ситуацію в Україні
США не приймали участі у поверненні командирів оборони «Азовсталі» додомуСША не приймали участі у поверненні командирів оборони «Азовсталі» додому
З Чехії Зеленський поїде до СловаччиниЗ Чехії Зеленський поїде до Словаччини
Молдова дякує українським військовим за мир на своїх теренах – СандуМолдова дякує українським військовим за мир на своїх теренах – Санду
Росіяни все частіше застосовують хімічну зброю під Бахмутом – ДмитрашківськийРосіяни все частіше застосовують хімічну зброю під Бахмутом – Дмитрашківський
Блок рекламы


Похожие новости
Польща передала Україні “літаючі танки“Польща передала Україні “літаючі танки“
Майкл Пенс підтримав надання Україні касетних боєприпасівМайкл Пенс підтримав надання Україні касетних боєприпасів
Хорватія збирає конференцію з розмінування територій в УкраїніХорватія збирає конференцію з розмінування територій в Україні
Ексглава МЗС Литви: Союзники нададуть Україні сучасні винищувачі, але потрібен часЕксглава МЗС Литви: Союзники нададуть Україні сучасні винищувачі, але потрібен час
Камишін повідомив, що в Україні вже будують завод безпілотників BayraktarКамишін повідомив, що в Україні вже будують завод безпілотників Bayraktar
Мєдвєдєв погрожує ударами по ядерних об'єктах в Україні та Східній ЄвропіМєдвєдєв погрожує ударами по ядерних об'єктах в Україні та Східній Європі
В німецькому уряді обережно підтримали надання Україні касетних боєприпасівВ німецькому уряді обережно підтримали надання Україні касетних боєприпасів
Нещодавно Польща передала Україні близько десятка гелікоптерів Мі-24 – The Wall Streat JournalНещодавно Польща передала Україні близько десятка гелікоптерів Мі-24 – The Wall Streat Journal
Велика Британія та Іспанія виступили проти передачі Україні касетних боєприпасівВелика Британія та Іспанія виступили проти передачі Україні касетних боєприпасів
Німеччина оголосила про нову військову допомогу УкраїніНімеччина оголосила про нову військову допомогу Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости