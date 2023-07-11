Південна Корея відправила Україні літак з нелетальною військовою допомогою

Про деталі надісланого обладнання не повідомляється.

Південна Корея відправила до України черговий військово-транспортний літак із гуманітарною допомогою та нелетальними військовими засобами. Про це повідомили в корейському Міністерстві оборони, пише Yonhap , інформує ZN.ua .

© Twitter міністра нацбезпеки Канади Аніти Ананд

В оборонному відомстві країни зазначили, що на прохання Києва Сеул запропонував гуманітарну та військову матеріально-технічну підтримку, щоб допомогти Україні захистити свою свободу.

"Ми вирішили надіслати додаткові військові вантажі у відповідь на запит України і направили військово-транспортний літак із відповідними матеріалами", - розповіли в корейському Міноборони.

Цей крок був зроблений після того, як президент Південної Кореї Юн Сук Йоль у понеділок відбув до Литви для участі в саміті НАТО, де війна Росії проти України стане центральною темою.

Повідомляється, що Південна Корея надіслала різні форми нелетальної допомоги Україні у її протистоянні російському вторгненню, проте відхилила запити Києва про надання летальної зброї.