Росія вишле сотні німецьких держслужбовців
Німеччина збирається вжити заходи у відповідь.
Сотні німецьких державних службовців, які перебувають у Росії, серед яких дипломати, вчителі та персонал культурних установ, будуть змушені залишити країну наступного місяця після того, як Москва запровадила обмеження на іноземний персонал, пише
"Рішення призведе до великого скорочення у всіх сферах нашої присутності в Росії, і співробітники будуть змушені залишити країну в перший тиждень червня", - сказала прессекретар міністерства закордонних справ Німеччини.
Про висилку вперше повідомила газета S?ddeutsche Zeitung.
Німеччина запровадить аналогічний ліміт на кількість російських державних службовців у Німеччині, сказала прессекретар.
Росія оголосила про обмеження кількості співробітників у квітні після того, як Німеччина вислала низку російських дипломатів.