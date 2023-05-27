Росія вишле сотні німецьких держслужбовців

Німеччина збирається вжити заходи у відповідь.

Сотні німецьких державних службовців, які перебувають у Росії, серед яких дипломати, вчителі та персонал культурних установ, будуть змушені залишити країну наступного місяця після того, як Москва запровадила обмеження на іноземний персонал, пише Bloomberg з посиланням на Міністерство закордонних справ Німеччини.

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"Рішення призведе до великого скорочення у всіх сферах нашої присутності в Росії, і співробітники будуть змушені залишити країну в перший тиждень червня", - сказала прессекретар міністерства закордонних справ Німеччини.

Про висилку вперше повідомила газета S?ddeutsche Zeitung.

Німеччина запровадить аналогічний ліміт на кількість російських державних службовців у Німеччині, сказала прессекретар.

Росія оголосила про обмеження кількості співробітників у квітні після того, як Німеччина вислала низку російських дипломатів.