Росія вишле сотні німецьких держслужбовців

Німеччина збирається вжити заходи у відповідь.

Сотні німецьких державних службовців, які перебувають у Росії, серед яких дипломати, вчителі та персонал культурних установ, будуть змушені залишити країну наступного місяця після того, як Москва запровадила обмеження на іноземний персонал, пише Bloomberg з посиланням на Міністерство закордонних справ Німеччини.

Росія вишле сотні німецьких держслужбовців
© little_klein/unsplash

"Рішення призведе до великого скорочення у всіх сферах нашої присутності в Росії, і співробітники будуть змушені залишити країну в перший тиждень червня", - сказала прессекретар міністерства закордонних справ Німеччини.

Про висилку вперше повідомила газета S?ddeutsche Zeitung.

Німеччина запровадить аналогічний ліміт на кількість російських державних службовців у Німеччині, сказала прессекретар.

Росія оголосила про обмеження кількості співробітників у квітні після того, як Німеччина вислала низку російських дипломатів.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
США в ОБСЄ: Якщо вірити російській пропаганді, то їхні ракети знищили кілька десятків комплексів Patriot в УкраїніСША в ОБСЄ: Якщо вірити російській пропаганді, то їхні ракети знищили кілька десятків комплексів Patriot в Україні
Парламентська асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидомПарламентська асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом
Ті ж самі політики стверджували, що Україна має 72 години – в МЗС відповіли Орбану на його прогноз щодо результату війниТі ж самі політики стверджували, що Україна має 72 години – в МЗС відповіли Орбану на його прогноз щодо результату війни
Верещук закликала іноземні уряди не відправляти дітей до тимчасово окупованого КримуВерещук закликала іноземні уряди не відправляти дітей до тимчасово окупованого Криму
Російські війська встановлюють загородження проти човнів на запорізькому напрямкуРосійські війська встановлюють загородження проти човнів на запорізькому напрямку
Блок рекламы


Похожие новости
Росія за кілька місяців зменшила кількість своїх військових у БілорусіРосія за кілька місяців зменшила кількість своїх військових у Білорусі
Ще 400 росіян стали жертвами волі власного «царя»: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаЩе 400 росіян стали жертвами волі власного «царя»: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Київ пережив наймасовішу атаку дронів – таким було «вітання» росіян з днем містаКиїв пережив наймасовішу атаку дронів – таким було «вітання» росіян з днем міста
На території Білорусі підрозділи росіян готуються до війни в Україні - ГенштабНа території Білорусі підрозділи росіян готуються до війни в Україні - Генштаб
Росіяни хочуть зареєструвати всі комбайни на Запоріжжі, готуються бігти з сільгосптехнікою – ФедоровРосіяни хочуть зареєструвати всі комбайни на Запоріжжі, готуються бігти з сільгосптехнікою – Федоров
"Ми ніколи вас не вибачимо": Данілов звернувся до росіян"Ми ніколи вас не вибачимо": Данілов звернувся до росіян
Командувач ВПС Британії попереджає НАТО: Росія буде мстивою після програшу у війніКомандувач ВПС Британії попереджає НАТО: Росія буде мстивою після програшу у війні
Росія шантажує країни FATF, щоб не потрапити в "чорний список" групи – МарченкоРосія шантажує країни FATF, щоб не потрапити в "чорний список" групи – Марченко
Хибно вважати, що Росія ослаблена війною в Україні і не здатна на нові стратегічні сюрпризи – Міноборони ЛатвіїХибно вважати, що Росія ослаблена війною в Україні і не здатна на нові стратегічні сюрпризи – Міноборони Латвії
Росія використає події у Білгородській області для подання себе як жертви війни – британська розвідкаРосія використає події у Білгородській області для подання себе як жертви війни – британська розвідка
Последние новости
Подгружаем последние новости