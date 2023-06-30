Німеччина відправила Україні додаткову партію допомоги: що в неї увійшло

Нова підтримка, зокрема, включає ще один радар повітряного спостереження.

Німецький уряд у четвер, 29 червня, оновив список військової підтримки, що була передана українським військам. Нова партія складається з п’ятьох позицій, свідчить інформація на урядовому сайті ФРН, інформує ZN.ua .

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Згідно з оновленими даними, наша держава отримала: