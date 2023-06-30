Німеччина відправила Україні додаткову партію допомоги: що в неї увійшло

Нова підтримка, зокрема, включає ще один радар повітряного спостереження.

Німецький уряд у четвер, 29 червня, оновив список військової підтримки, що була передана українським військам. Нова партія складається з п’ятьох позицій, свідчить інформація на урядовому сайті ФРН, інформує ZN.ua.

Німеччина відправила Україні додаткову партію допомоги: що в неї увійшло
© Hensoldt

Згідно з оновленими даними, наша держава отримала:

  • другий радар ППО TRML-4D, який використовується для виявлення ворожих цілей, у тому числі складних для фіксування, на відстані до 250 кілометрів;
  • три мости для танків-мостоукладачів Beaver;
  • ще дві одиниці транспорту для охорони кордону (усього 154);
  • ще одну мобільну захищену систему розмінування (усього 12);
  • ще 16 вантажівок Zetros (загалом 124).


Максим Царук, ZN.ua





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