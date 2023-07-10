В Раді хочуть декриміналізувати сотні корупційних злочинів. Під загрозою закриття справи Роттердам+, Укрнафти та Насірова

Також поправка до закону унеможливить розслідувати потенційні завищення цін у державних закупівлях.

Правкою до законопроекту щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень №8235 у Верховній Раді пропонують внести зміни, після яких фігуранти сотень корупційних справ уникнуть відповідальності.

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Як повідомляє Центр протидії корупції, мова йде про поправку до статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем), інформує ZN.ua .

Зокрема парламенту пропонують декриміналізувати і ті злочини, які розслідують НАБУ/САП або вже розглядає Антикорупційний суд.

Так, запропоновано змінити цю статтю таким чином, щоб зі складу злочину у вигляді зловживання владою або службовим становищем випадали випадки, коли чиновник зловживає владою не на свою користь, а на користь третіх осіб.

Зокрема, після прийняття правки відповідальності зможуть уникнути фігуранти таких справ як Роттердам+ (згідно з слідством посадовці НКРЕКП приймали незаконні рішення в інтересах групи компаній ДТЕК Ріната Ахметова, що завдало збитків державі на близько 40 мільярдів гривень), справи посадовців Укрнафти (діяли в інтересах третіх осіб, зокрема групи олігарха Коломойського, та призвели до збитків державі на понад 13 мільярдів гривень), екскерівник ДФС Роман Насіров (зловживав владою на користь екс-депутата Олександра Онищенка). Також поправки дозволять уникнути відповідальності за зловживання на відбудові та закупівлях для ЗСУ.

Також передбачається, що уже ухвалені у Вищому антикорупційному суді вироки за цією статтею здебільшого будуть скасовані.

Ця ж поправка може значно ускладнитись розслідування справ про штучне завищення цін у закупівлях. Зокрема це ускладнить розслідування справи про закупівлю «яєць по 17 гривень» Міністерством оборони України, оскільки злочином пропонують визнавати тільки завдання «реальної матеріальної шкоди».

«Це означає, що купівля держорганом товару за вдвічі завищеною ціною скоріше за все не вважатиметься завданням «реальної матеріальної шкоди» державі», - зазначив керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Він зауважив, що формально правку пропонує внести депутат від забороненої нині «Опозиційної платформи – За життя» Григорій Мамка, однак реальність її прийняття буде ясною уже сьогодні, коли її розгляне профільний правоохоронний комітетом парламенту.

Очікується, що законопроект розглядатимуть у парламенті в другому читання уже цього тижня.