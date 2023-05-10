У Маріуполі знесли сотні житлових будинків – промовисте відео

У планах – знести вдвічі більше, кажуть у міськраді.

В окупованому росіянами Маріуполі, куди активно почали перекидати важку військову техніку, загарбники демонтували вже 282 багатоквартирних будинки. У планах – знести приблизно 700 будинків, інформує пресслужба міськради, інформує ZN.ua .

У Маріуполі знесли сотні будинків © Маріупольська міська рада

"З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти пошкодили 2208 будинків в Маріуполі. З них 50% - знищено. Зараз вони їх зносять, залишаючи котловани та груди каміння", – зазначив мер міста Вадим Бойченко.