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2023-05-10
У Маріуполі знесли сотні житлових будинків – промовисте відео
У планах – знести вдвічі більше, кажуть у міськраді.
В окупованому росіянами Маріуполі, куди активно почали перекидати важку військову техніку, загарбники демонтували вже 282 багатоквартирних будинки. У планах – знести приблизно 700 будинків, інформує пресслужба міськради, інформує
У Маріуполі знесли сотні будинків© Маріупольська міська рада
"З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти пошкодили 2208 будинків в Маріуполі. З них 50% - знищено. Зараз вони їх зносять, залишаючи котловани та груди каміння", – зазначив мер міста Вадим Бойченко.
Знесення житлових будинків - один зі способів приховати злочини РФ у цьому місті, вважають у міськраді. Відомство поділилось промовистим відео:
Оксана Коваль, ZN.ua