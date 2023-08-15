Ракетний удар РФ по Львівській області: пошкоджено близько 120 будинків

В одному із районів Львова унаслідок обстрілу пошкоджено майже 100 будинків.

Унаслідок ранкового ракетного удару по Львівській області у вівторок, 15 серпня, пошкоджено близько 120 будинків, переважна більшість із них у Львові, заявив глава Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.

Ракетний удар РФ по Львівській області: пошкоджено близько 120 будинків
© Максим Козицький/Львівська ОВА (ОДА) Telegram

"Найскладніша ситуація у Залізничному районі Львова. Там пошкоджено близько 100 будинків. Найбільше ушкоджень комісія, яка обстежує постраждалі об’єкти, зафіксувала у житловому будинку на вулиці Каховській та у медичному коледжі на Патона", - наголосив Козицький, інформує ZN.ua.

Він також повідомив про пошкодження у будинках на вулицях Гарматія, Городоцькій, Тюльпановій та Трещаківського.

У містіі вибито/пошкоджено близько 500 вікон, понад 40 вхідних дверей. Ремонту потребують покрівлі у шести багатоквартирних і чотирьох приватних будинках.

У селі Ставчани не підлягають відновленню три житлових будинки та господарські будівлі. У селі Суховоля пошкоджено чотири приватні будинки.


Анна Конюченко, ZN.ua





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