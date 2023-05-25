На Луганщину приїхали співробітники МЗС РФ з метою посилення паспортизації – ЦНС

У відомстві повідомляють, що "гастролери" погрожують місцевим мешканцям.

Росіяни на тимчасово окупованих територіях продовжують посилювати примусову паспортизацію. Так, на територію захопленої Луганщини прибули співробітники МЗС РФ для залякування місцевого населення. Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує ZN.ua.

На Луганщину приїхали співробітники МЗС РФ з метою посилення паспортизації – ЦНС
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"На тимчасово окупованих територіях Луганської області зафіксована присутність працівників регіональних управлінь із питань міграції МВС РФ", – зазначається у заяві

У Центрі нацспротиву додали, що "гастролери" погрожують місцевим мешканцям, стверджуючи, що на окупованій території буде неможливо працювати, навчатися та отримувати медичну допомогу в разі відсутності російського паспорта.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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