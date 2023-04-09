Росія припинила видачу боєприпасів на деякі ділянки фронту: де саме і з якою метою

Окупанти, схоже, готуються до контрнаступу України і стали більш економними в витратах на полі бою.

Динаміка застосування артилерії на полі бою в Україні відображає той факт, що російські війська використовують артилерію, щоб компенсувати свій погіршений наступальний потенціал, йдеться в звіті ISW, інформує ZN.ua.

Росія припинила видачу боєприпасів на деякі ділянки фронту: де саме і з якою метою
© КМДА, Олексій Самсонов

Ексміністр безпеки «ДНР», нині командир батальйону «Восток» Олександр Ходаковський повідомив, що російське командування вирішило майже повністю припинити щоденну видачу боєприпасів на ділянки фронту, де не ведуться активні наступальні дії.

Ходаковський зазначив, що нестача артилерії на передовій частково є результатом підготовки до контрнаступу України.

У заяві Ходаковського йдеться про те, що російське командування має жорстко визначити пріоритетність поставок артилерійських боєприпасів через їх брак. Високий попит на снаряди вказує на те, що російські сили все ще значною мірою покладаються на артилерію, щоб компенсувати ключові недоліки в бойовій спроможності, включаючи погані навички росіян в наведенні на цілі, недостатні можливості наземного штурму та недостатню доступність авіації в Україні.

Російські війська використовують важкі артилерійські обстріли, щоб зрівняти населені пункти, перш ніж захопити їх наземними атаками, компенсуючи необхідність проведення ефективних піхотних атак або нанесення авіаудару з використанням дефіцитних високоточних боєприпасів і піддаючи планери та пілотів ризику для української ППО. 8 квітня The Washington Post повідомила, що, навпаки, українські сили використовують на третину менше снарядів, ніж російські сили, і що українські сили зберігають снаряди, ретельно визначаючи пріоритетність цілей.

Українські сили більш точні у своїх цілях, але також, ймовірно, виграють від оборони на більшості ділянок – наступальні операції зазвичай потребують підвищеної артилерії.


Оксана Коваль, ZN.ua





Интересные новости
Вступ до ЄС: Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори з Україною та Молдовою – журналістВступ до ЄС: Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори з Україною та Молдовою – журналіст
У Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/TУ Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/T
Росіяни втрачають інтерес до Криму — КулебаРосіяни втрачають інтерес до Криму — Кулеба
Туреччина замовить нові фрегати для своїх ВМСТуреччина замовить нові фрегати для своїх ВМС
Китайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони ТайванюКитайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони Тайваню
Блок рекламы


Похожие новости
Росіяни вбили щонайменше 468 українських дітей – ОГПРосіяни вбили щонайменше 468 українських дітей – ОГП
Росіяни готують Запорізьку АЕС до оборони — "Енергоатом"Росіяни готують Запорізьку АЕС до оборони — "Енергоатом"
Ігнат: Росіяни виготовляють новий вид авіабомб, потужність яких буде втричі більшоюІгнат: Росіяни виготовляють новий вид авіабомб, потужність яких буде втричі більшою
Росія фактично закрила кордони для урядовців – ЗМІРосія фактично закрила кордони для урядовців – ЗМІ
Росіяни втрачають інтерес до Криму — КулебаРосіяни втрачають інтерес до Криму — Кулеба
Росія намагається відродити мережу шпигунів у країнах Європи – PoliticoРосія намагається відродити мережу шпигунів у країнах Європи – Politico
Путін звільнив генерала, відповідального за провал росіян під ВугледаромПутін звільнив генерала, відповідального за провал росіян під Вугледаром
На окуповані частині Запорізької області росіяни посилюють пропагандистські заходи – ЦНСНа окуповані частині Запорізької області росіяни посилюють пропагандистські заходи – ЦНС
Росія порушує саму суть правової бази ООН — Боррель про головування РФ в РадбезіРосія порушує саму суть правової бази ООН — Боррель про головування РФ в Радбезі
The Guardian: Путін готує росіян до вічної війни і йому вдаєтьсяThe Guardian: Путін готує росіян до вічної війни і йому вдається
Последние новости
Подгружаем последние новости