Посилення підтримки України: Зеленський заявив про готовність особисто приїхати до президентів Латинської Америки

"Якщо ви не маєте можливості приїхати до нас, нічого страшного, я корони не маю – я приїду", – звернувся український президент до лідерів континенту.

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Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність особисто приїхати до Латинської Америки заради зустрічі з президентами тамтешніх держав, раніше подібну заяву він робив у лютому.

"Мені дуже складно під час війни це зробити. Але я готовий. Я просив: давайте зробимо мою зустріч із лідерами вашого континенту. Я готовий прилетіти, я хочу з ними спілкуватися. Ваші люди, ваше суспільство довіряє своїм лідерам. І якщо я буду з вами говорити, перебуватиму у вас, ми детально побачимо, хто такий Путін, і що він не такий великий. Його час пройшов. А наші нації повинні дружити і розвиватися. Давайте ми вам розкажемо, що відбувається", - сказав він в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ.

Зеленський підкреслив, що якщо країни Південної Америки не готові надати Україні зброю, вони могли би підтримати Формулу миру, підтримати людей гуманітарно.