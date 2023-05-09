США перекинули до Естонії ескадрилью найсучасніших винищувачів – з якою метою

НАТО готується стримувати агресію у балтійському небі.

Вчора, 8 травня, США перекинули на авіабазу Емарі під Таллінном (Естонія) ескадрилью багатоцільових винищувачів 5 покоління F-22 Raptor. Про це повідомили в Командуванні Військово-повітряних сил США, інформує ZN.ua.

США перекинули до Естонії ескадрилью найсучасніших винищувачів – з якою метою

Винищувач 5 покоління F-22 Raptor, зазначено у повідомленні, є високоманевреним літаком-невидимкою. Він призначений для того, аби швидко завоювати панування у повітрі. Ескадрилья F-22 має підтримувати місію об’єднаного повітряного командування НАТО із захисту східного флангу. Зокрема новітні американські винищувачі будуть задіяні для того, щоб стримувати агресію у балтійському небі.

Цій меті вже слугує іспанська система ППО NASAMS, розгорнута в Латвії. Балтійське небо патрулюють винищувачі Eurofighter Typhoon Королівських ВПС Великої Британії. В Командуванні ВПС США у Європі зазначають, що швидке розгортання сил НАТО в регіоні Балтійського моря засвідчує оперативну готовність коаліційних сил на всьому європейському театрі воєнних дій та їхню здатність захищати територію НАТО.

Військові США підкреслюють, що країни Балтії – Литва, Латвія та Естонія – розташовані на критично важливому повітряному, сухопутному та морському коридорі. Відтак тут потрібен скоординований підхід союзників для збереження міжнародної свободи маневру в усьому регіоні.


Іван Шевчук, ZN.ua





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