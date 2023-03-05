ЄС готує цивільну місію до Молдови для посилення безпеки регіону – ЗМІ

Зокрема країні мають допомогти у боротьбі з гібридними загрозами, інформує ZN.ua.

ЄС готує цивільну місію до Молдови для посилення безпеки регіону – ЗМІ
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Європейський Союз планує відправити до Молдови, яка хоче зберегти мир в країні, цивільну місію, яка консультуватиме державу у створенні ефективного сектору безпеки для боротьби із кібератаками та дезінформацією, повідомляє німецьке видання Welt am Sonntag із посиланням на власні джерела.

Молдова 28 січня звернулася до Брюсселя з проханням про підтримку. Зараз Європейська служба зовнішніх дій (EEAS) працює над так званою концепцією управління кризою, яка має бути завершена цього місяця. Зокрема експерти EAD розробляють пропозиції щодо розміру, профілю та мандату запланованої місії, які потім мають бути одноголосно схвалені урядами ЄС та Молдови.

Як зазначив дипломат ЄС, знайомий з ходом переговорів, очікується, що нова місія стартує «на початку літа».

Крім цивільної консультативної місії, Молдова в лютому також звернулась до ЄС із проханням ввести санкції проти лояльних до Росії олігархів, допомогти із посиленням контролю над повітряним простором (реактивні літаки, радари) і забезпечення системами ППО.


Ірина Знась, ZN.ua





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