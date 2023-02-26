Мобілізація в Україні: правила ведення військового обліку та вручення повісток на робочому місці

Через військову агресію Росії в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Призову підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. В Україні діють нові правила військового обліку, які закріплені у постанові Кабміну №1487. Видання НВ розповіло , як роботодавці мають проводити облік військовозобов’язаних та чи можуть вручити повістку на робочому місці.

Як роботодавці мають вести військовий облік працівників

Згідно з новими правилами, роботодавці не лише мають вести військовий облік працівників, прийняти на роботу або навчання військовозобов'язану особу можуть лише після взяття його на військовий облік. А дівчат, які навчаються на медичних спеціальностях, беруть на військовий облік на останньому курсу навчання.

Роботодавці також зобов’язані подавати до територіальних центрів комплектування (ТЦК) та інформувати про взяття на роботу та звільнення працівників, а також надавати інформацію про них, поки вони вважаються працівниками компанії:

роботодавці відправляють у семиденний термін до ТЦК інформацію про прийняття на роботу (навчання), звільнення з роботи, завершення навчання військовозобов'язаного;

роботодавці мають здійснювати оповіщення призовників, військовозобов'язаних та резервістів про їх виклик до ТЦК та видавати повістки.

Проте, видача повісток на роботі здійснюється за прописаними правилами.