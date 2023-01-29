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2023-01-29
Швейцарія відправила в Україну гуманітарну допомогу на близько $200 млн
Допомога включає військові ковдри та теплий одяг.
© https://dpsu.gov.ua/
Швейцарія відправила в Україну нову партію гуманітарної допомоги на суму 180 млн швейцарських франків (195 млн доларів).
Як повідомляє швейцарське інформаційне агентство Keystone-SDA, Швейцарія відправила зі своїх військових складів 170 000 пар рукавичок, 40 000 шкарпеток та 2 000 ковдр.
Раніше Швейцарія вже відправляла в Україну обігрівачі та генератори
Оксана Лебедина, ZN.ua