Швейцарія відправила в Україну гуманітарну допомогу на близько $200 млн

Допомога включає військові ковдри та теплий одяг.

Швейцарія відправила в Україну гуманітарну допомогу на близько $200 млн
© https://dpsu.gov.ua/

Швейцарія відправила в Україну нову партію гуманітарної допомоги на суму 180 млн швейцарських франків (195 млн доларів).

Як повідомляє швейцарське інформаційне агентство Keystone-SDA, Швейцарія відправила зі своїх військових складів 170 000 пар рукавичок, 40 000 шкарпеток та 2 000 ковдр.

Раніше Швейцарія вже відправляла в Україну обігрівачі та генератори


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
ВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантамиВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантами
Нідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для УкраїниНідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для України
Франція передасть Україні ще одну ДНК-лабораторіюФранція передасть Україні ще одну ДНК-лабораторію
Західні танки на фронті прикриватиме українська «Богдана» — РезніковЗахідні танки на фронті прикриватиме українська «Богдана» — Резніков
Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2
Блок рекламы


Похожие новости
Представники США під час візиту в Україну обговорили аудит американської допомогиПредставники США під час візиту в Україну обговорили аудит американської допомоги
Угорці намагаються "відмитися" від заяв своєї влади про Україну, влаштувавши величезну підтримку: "Дуже соромно"Угорці намагаються "відмитися" від заяв своєї влади про Україну, влаштувавши величезну підтримку: "Дуже соромно"
Папа Франциск засудив зростаючу «спіраль смерті» на Близькому СходіПапа Франциск засудив зростаючу «спіраль смерті» на Близькому Сході
Переможець президентських виборів у Чехії хоче відвідати УкраїнуПереможець президентських виборів у Чехії хоче відвідати Україну
120 поранених українських військових отримуватимуть медичну допомогу у Латвії120 поранених українських військових отримуватимуть медичну допомогу у Латвії
Чехія отримала від Євросоюзу першу компенсацію за військову допомогу УкраїніЧехія отримала від Євросоюзу першу компенсацію за військову допомогу Україні
Моравецький розповів, що сумарно Польща готова відправити в Україну 74 танки: PT-91 Twardy та Leopard 2Моравецький розповів, що сумарно Польща готова відправити в Україну 74 танки: PT-91 Twardy та Leopard 2
Камбоджа не надаватиме Україні військову допомогу, пояснивши це «політикою нейтралітету»Камбоджа не надаватиме Україні військову допомогу, пояснивши це «політикою нейтралітету»
Ранкова ракетна атака на Україну: скільки ракет прилетіло і скільки збилиРанкова ракетна атака на Україну: скільки ракет прилетіло і скільки збили
Загарбники припинили виплачувати соціальну допомогу на окупованих територіях півдня — ЦНСЗагарбники припинили виплачувати соціальну допомогу на окупованих територіях півдня — ЦНС
Последние новости
Подгружаем последние новости