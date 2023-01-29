Швейцарія відправила в Україну гуманітарну допомогу на близько $200 млн

Швейцарія відправила в Україну нову партію гуманітарної допомоги на суму 180 млн швейцарських франків (195 млн доларів).

Як повідомляє швейцарське інформаційне агентство Keystone-SDA, Швейцарія відправила зі своїх військових складів 170 000 пар рукавичок, 40 000 шкарпеток та 2 000 ковдр.

Раніше Швейцарія вже відправляла в Україну обігрівачі та генератори