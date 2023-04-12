Правила перетину блокпостів: що треба знати українцям

Існують певні правила під час проходження блокпостів.

Через військове вторгнення РФ в Україні тривають бойові дії, а на всій теріторії країни облаштовані блокпости. Щоб уникнути непорозумінь під час проходження процедур контролю на блокпостах, слід дотримуватися кількох нескладних правил. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, інформує ZN.ua.

Правила перетину блокпостів: що треба знати українцям
© Марієнко Андрій / УНІАН

Правила перетину блокпостів

Громадяни, які перетинають блокпости, повинні дотримуватися таких правил:

  • наближаючись до облаштованого блокпоста, зменшити швидкість і підготувати свої документи;
  • зняти відеореєстратор і прибрати мобільний телефон, якщо він лежить поряд із лобовим склом;
  • зупинитися біля знака чи напису «СТОП», вимкнути фари й увімкнути «аварійку»;
  • зачекайти, поки вам подадуть сигнал рукою або ліхтариком. Повільно під’їхати до військових, поліцейського чи працівника тероборони, який вас покликав;
  • не виходити з машини, якщо вас про це не просили. Спілкуватися зі службовцем, який вас перевіряє, опустивши бокове скло;
  • на вимогу уповноваженої особи дозволити огляд багажника та салону автомобіля;
  • від’їжджати від блокпоста після дозволу перевіряючого. Робити це потрібно повільно, адже різке підвищення швидкості може викликати підозру.

Що можуть перевіряти на блокпостах

Під час проходження блокпоста можуть перевірити:

  • документи осіб;
  • речі (огляд);
  • транспортні засоби;
  • багаж і вантаж.

Перевірку можуть проводити уповноважені особи:

  • Національної поліції України
  • Служби безпеки України
  • Національної гвардії України
  • Збройних сил України
  • Державної прикордонної служби України
  • Державної міграційної служби України
  • Державної митної служби України


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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