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2023-04-12
Правила перетину блокпостів: що треба знати українцям
Існують певні правила під час проходження блокпостів.
Через військове вторгнення РФ в Україні тривають бойові дії, а на всій теріторії країни облаштовані блокпости. Щоб уникнути непорозумінь під час проходження процедур контролю на блокпостах, слід дотримуватися кількох нескладних правил. Про це
© Марієнко Андрій / УНІАН
Правила перетину блокпостів
Громадяни, які перетинають блокпости, повинні дотримуватися таких правил:
- наближаючись до облаштованого блокпоста, зменшити швидкість і підготувати свої документи;
- зняти відеореєстратор і прибрати мобільний телефон, якщо він лежить поряд із лобовим склом;
- зупинитися біля знака чи напису «СТОП», вимкнути фари й увімкнути «аварійку»;
- зачекайти, поки вам подадуть сигнал рукою або ліхтариком. Повільно під’їхати до військових, поліцейського чи працівника тероборони, який вас покликав;
- не виходити з машини, якщо вас про це не просили. Спілкуватися зі службовцем, який вас перевіряє, опустивши бокове скло;
- на вимогу уповноваженої особи дозволити огляд багажника та салону автомобіля;
- від’їжджати від блокпоста після дозволу перевіряючого. Робити це потрібно повільно, адже різке підвищення швидкості може викликати підозру.
Що можуть перевіряти на блокпостах
Під час проходження блокпоста можуть перевірити:
- документи осіб;
- речі (огляд);
- транспортні засоби;
- багаж і вантаж.
Перевірку можуть проводити уповноважені особи:
- Національної поліції України
- Служби безпеки України
- Національної гвардії України
- Збройних сил України
- Державної прикордонної служби України
- Державної міграційної служби України
- Державної митної служби України
Дар'я Скрипник, ZN.ua