Правила перетину блокпостів: що треба знати українцям

Існують певні правила під час проходження блокпостів.

Через військове вторгнення РФ в Україні тривають бойові дії, а на всій теріторії країни облаштовані блокпости. Щоб уникнути непорозумінь під час проходження процедур контролю на блокпостах, слід дотримуватися кількох нескладних правил. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, інформує ZN.ua .

© Марієнко Андрій / УНІАН

Правила перетину блокпостів

Громадяни, які перетинають блокпости, повинні дотримуватися таких правил:

наближаючись до облаштованого блокпоста, зменшити швидкість і підготувати свої документи;

зняти відеореєстратор і прибрати мобільний телефон, якщо він лежить поряд із лобовим склом;

зупинитися біля знака чи напису «СТОП», вимкнути фари й увімкнути «аварійку»;

зачекайти, поки вам подадуть сигнал рукою або ліхтариком. Повільно під’їхати до військових, поліцейського чи працівника тероборони, який вас покликав;

не виходити з машини, якщо вас про це не просили. Спілкуватися зі службовцем, який вас перевіряє, опустивши бокове скло;

на вимогу уповноваженої особи дозволити огляд багажника та салону автомобіля;

від’їжджати від блокпоста після дозволу перевіряючого. Робити це потрібно повільно, адже різке підвищення швидкості може викликати підозру.

Що можуть перевіряти на блокпостах

Під час проходження блокпоста можуть перевірити:

документи осіб;

речі (огляд);

транспортні засоби;

багаж і вантаж.

Перевірку можуть проводити уповноважені особи: