Саудівська Аравія відправила Україні три літаки з гуманітарною допомогою

Саудівці почали надсилати допомогу, яку анонсували в кінці лютого, інформує ZN.ua.

Саудівська Аравія відправила Україні три літаки з гуманітарною допомогою
© unsplash/snowjam

Саудівська Аравія відправила Україні три літаки з гуманітарною допомогою в рамках програми на $100 млн, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

До пакету допомоги ввійшли 135 потужних генераторів від 20 до 400 кВт, теплі ковдри та засоби гігієни. Їх розподілять у шести регіонах для реагування на нагальні потреби українців.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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