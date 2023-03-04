Саудівська Аравія відправила Україні три літаки з гуманітарною допомогою в рамках програми на $100 млн, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

До пакету допомоги ввійшли 135 потужних генераторів від 20 до 400 кВт, теплі ковдри та засоби гігієни. Їх розподілять у шести регіонах для реагування на нагальні потреби українців.