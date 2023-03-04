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2023-03-04
Саудівська Аравія відправила Україні три літаки з гуманітарною допомогою
Саудівці почали надсилати допомогу, яку анонсували в кінці лютого, інформує
© unsplash/snowjam
Саудівська Аравія відправила Україні три літаки з гуманітарною допомогою в рамках програми на $100 млн,
До пакету допомоги ввійшли 135 потужних генераторів від 20 до 400 кВт, теплі ковдри та засоби гігієни. Їх розподілять у шести регіонах для реагування на нагальні потреби українців.
Анастасія Дейна, ZN.ua