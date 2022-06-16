Прежде чем откроется дверь для дипломатии, необходимо, чтобы ситуация прояснилась на поле боя - австрийский генерал

Украина подчеркивает, что хочет изгнать РоSSию из страны. Оккупанты также рассчитывают улучшить свои позиции. В такой ситуации ни один посредник не в состоянии добиться успеха, как бы он ни старался. Поэтому прежде, чем откроется дверь для дипломатии, необходимо, чтобы ситуация каким-то образом прояснилась на поле боя.

Такое мнение высказал австрийский эксперт по военно-политическим вопросам генерал Вальтер Файхтингер в интервью DW .