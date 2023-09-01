Партизани під Маріуполем підпалили ремонтну базу росіян

Місцевий Telegram-канал показав фото.

Зранку, 1 вересня, партизани під Маріуполем підпалили військову ремонтну базу окупантів. Про це повідомив місцевий Telegram-канал «Маріуполь. Спротив».

Партизани під Маріуполем підпалили ремонтну базу росіян
© Маріуполь спротив

«Добрий ранок, громадо. Ранок, що почався не з кави, а сірників.Хто там веде облік? Ремонтна база біля Безім’яного Новоазовського району знов трохи втомилась. От халепа», – йдеться у повідомленні, проілюстрованому фото.

Раніше повідомлялося, що під час повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти вбили близько 100 тисяч мирних мешканців Маріуполя. Правозахисники направлять докази цього геноциду в Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Люди у Маріуполі були вбиті різними методами та із застосуванням різної зброї.

Зазначимо, станом на 1 лютого 2022 року до повномасштабного вторгнення в Україну російських військ, які майже повністю знищили Маріуполь, у місті проживало близько 425 тисяч громадян.





Интересные новости
Ми не можемо допустити перемоги Росії – президент Чехії ПавелМи не можемо допустити перемоги Росії – президент Чехії Павел
Бійці ДПСУ використовують автомати, які Іспанія визнала проблемними та списалаБійці ДПСУ використовують автомати, які Іспанія визнала проблемними та списала
У Новій Каховці знищили штаб «Єдіной Росії»У Новій Каховці знищили штаб «Єдіной Росії»
ЦНС: Росіяни вивозять до Челябінська дітей з тимчасово окупованої Ясинуватої на ДонеччиніЦНС: Росіяни вивозять до Челябінська дітей з тимчасово окупованої Ясинуватої на Донеччині
Ташева розповіла історію кримчанки, яку росіяни звинуватили у "державній зраді"Ташева розповіла історію кримчанки, яку росіяни звинуватили у "державній зраді"
Блок рекламы


Похожие новости
Буданов про таємні переговори ЦРУ з росіянами: "Не плутайте роботу спецслужб і дипломатію"Буданов про таємні переговори ЦРУ з росіянами: "Не плутайте роботу спецслужб і дипломатію"
Росіяни звели наступальні дії до мінімуму, атакують лише у двох напрямках – ГенштабРосіяни звели наступальні дії до мінімуму, атакують лише у двох напрямках – Генштаб
Організував схему контрабанди мікроелектроніки військового призначення: в США судять росіянина ПетроваОрганізував схему контрабанди мікроелектроніки військового призначення: в США судять росіянина Петрова
Ми повинні укласти угоду з росіянами про нову безпекову архітектуру і відмовити Україні у вступі до НАТО – ОрбанМи повинні укласти угоду з росіянами про нову безпекову архітектуру і відмовити Україні у вступі до НАТО – Орбан
Рука майстра: прикордонники показали ювелірне знищення вантажівки з росіянамиРука майстра: прикордонники показали ювелірне знищення вантажівки з росіянами
Ташева розповіла історію кримчанки, яку росіяни звинуватили у "державній зраді"Ташева розповіла історію кримчанки, яку росіяни звинуватили у "державній зраді"
ЦНС: Росіяни вивозять до Челябінська дітей з тимчасово окупованої Ясинуватої на ДонеччиніЦНС: Росіяни вивозять до Челябінська дітей з тимчасово окупованої Ясинуватої на Донеччині
У Зеленського розповіли, що росіяни планують мобілізувати у Криму ще билзько 40 тисяч українцівУ Зеленського розповіли, що росіяни планують мобілізувати у Криму ще билзько 40 тисяч українців
Росіяни використовують мешканців села у Запорізькій області як живий щит для військових бурятів – ГенштабРосіяни використовують мешканців села у Запорізькій області як живий щит для військових бурятів – Генштаб
Розвідка: Присутність в українському інфополі "хороших росіян" — важка колоніальна спадщинаРозвідка: Присутність в українському інфополі "хороших росіян" — важка колоніальна спадщина
Последние новости
Подгружаем последние новости