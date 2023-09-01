Партизани під Маріуполем підпалили ремонтну базу росіян

Місцевий Telegram-канал показав фото.

Зранку, 1 вересня, партизани під Маріуполем підпалили військову ремонтну базу окупантів. Про це повідомив місцевий Telegram-канал «Маріуполь. Спротив».

© Маріуполь спротив

«Добрий ранок, громадо. Ранок, що почався не з кави, а сірників.Хто там веде облік? Ремонтна база біля Безім’яного Новоазовського району знов трохи втомилась. От халепа», – йдеться у повідомленні, проілюстрованому фото.

Раніше повідомлялося, що під час повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти вбили близько 100 тисяч мирних мешканців Маріуполя. Правозахисники направлять докази цього геноциду в Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Люди у Маріуполі були вбиті різними методами та із застосуванням різної зброї.

Зазначимо, станом на 1 лютого 2022 року до повномасштабного вторгнення в Україну російських військ, які майже повністю знищили Маріуполь, у місті проживало близько 425 тисяч громадян.