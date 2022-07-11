Германия приняла более 876 тысяч беженцев из Украины

С начала войны в Германию приехал 876?461 украинский беженец. Об этом сообщили в Федеральном агентстве по труду, пишет Суспільне.

Германия приняла более 876 тысяч беженцев из Украины
Фото: ukrinform.ua

Беженцы в Германии

В центрах занятости и государственных учреждениях зарегистрировались 353?424 человек, в том числе 265 тыс. человек трудоспособного возраста. Заявки на детскую помощь оставили 121 тыс. украинцев.

С начала войны также было одобрено 144 тыс. интеграционных курсов для украинцев — специальные занятия, которые помогают иностранцам освоиться в стране, выучить язык и найти работу.

В агентстве по труду отметили, что трудности при поиске соответствующих вакансий связаны, в том числе с тем, что большинство кандидатов (более 75%) — женщины, которые одновременно с посещением курсов должны наблюдать за детьми. Другим серьезным препятствием работодатели называют языковой барьер.





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