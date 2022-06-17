Путин назвал страх главной причиной войны против Украины

Президент РоSSии Владимир Путин заявил, что главной причиной безосновательного нападения РоSSии на Украину был страх руководства его страны за «внутренний суверенитет»

«Спецоперация РоSSии на Украине — это решение суверенной страны, основанное на праве отстаивать свою безопасность. В сложившейся ситуации на фоне возрастающих для нас рисков и угроз решение РоSSии о проведении специальной военной операции было вынуждено, трудным, безусловно, но вынужденным и необходимым», - сказал он в пятницу, 17 июня, на заседании Петербургского международного экономического форума

И хотя на нынешней день РоSSия не достигла ни одной своей цели, Путин продолжает утверждать, что «все задачи специальной военной операции будут решены», а залогом такого исхода он считает «мужество и героизм воинов, которые отстаивают право РФ на свободное и безопасное развитие, против псевдоценностей, расчеловечивания и деградации».

Обращаясь в том числе к международным партнерам РФ , Путин заявил, что Евросоюз уже утратил свой суверенитет, а его элиты пляшут под чужую дудку, хотя чью именно он не уточнил.

Что касается международных санкций, то по мнению роSSийского президента они «безумны и бездумны».

«Мрачные прогнозы относительно роSSийской экономики не сбылись», — сообщил Путин.

«Все мы слышали про 'путинскую инфляцию' на Западе. Я когда вижу это, все время думаю: на кого рассчитана эта глупость? На тех, кто читать и писать не умеют, вот и все», - добавил он.

При этом своим гражданам он пообещал «добиться снижения уровня бедности и роста доходов граждан», и признал, что это главный показатель для оценки органов власти.