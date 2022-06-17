Путин назвал страх главной причиной войны против Украины

Президент РФ все утверждает, что «цели будут достигнуты», а экономика процветать, информирует ZN.ua.

Путин назвал страх главной причиной войны против Украины
© Официциальный сайт Кремля

Президент РоSSии Владимир Путин заявил, что главной причиной безосновательного нападения РоSSии на Украину был страх руководства его страны за «внутренний суверенитет»

«Спецоперация РоSSии на Украине — это решение суверенной страны, основанное на праве отстаивать свою безопасность. В сложившейся ситуации на фоне возрастающих для нас рисков и угроз решение РоSSии о проведении специальной военной операции было вынуждено, трудным, безусловно, но вынужденным и необходимым», - сказал он в пятницу, 17 июня, на заседании Петербургского международного экономического форума

И хотя на нынешней день РоSSия не достигла ни одной своей цели, Путин продолжает утверждать, что «все задачи специальной военной операции будут решены», а залогом такого исхода он считает «мужество и героизм воинов, которые отстаивают право РФ на свободное и безопасное развитие, против псевдоценностей, расчеловечивания и деградации».

Обращаясь в том числе к международным партнерам РФ, Путин заявил, что Евросоюз уже утратил свой суверенитет, а его элиты пляшут под чужую дудку, хотя чью именно он не уточнил.

Что касается международных санкций, то по мнению роSSийского президента они «безумны и бездумны».

«Мрачные прогнозы относительно роSSийской экономики не сбылись», — сообщил Путин.

«Все мы слышали про 'путинскую инфляцию' на Западе. Я когда вижу это, все время думаю: на кого рассчитана эта глупость? На тех, кто читать и писать не умеют, вот и все», - добавил он.

При этом своим гражданам он пообещал «добиться снижения уровня бедности и роста доходов граждан», и признал, что это главный показатель для оценки органов власти.


Ирина Знась, ZN.ua





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