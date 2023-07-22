Віцепрем’єр-міністерка Канади поділилася своїм найбільшим страхом щодо війни РФ проти України

Фріланд не боїться, що Україна втратить рішучість у боротьбі з вторгненням РФ: її турбує дещо інше.

У п'ятницю, 21 липня, на Аспенському безпековому форумі віцепрем’єр-міністерку Канади Христю Фріланд запитали, що її найбільше турбує щодо війни РФ проти України. Фріланд не боїться, що українці втратять рішучість у боротьбі з агресією РФ. У цьому питанні її турбує Захід.

Віцепрем’єр-міністерка Канади поділилася своїм найбільшим страхом щодо війни РФ проти України
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"Мій найбільший страх за Україну, насправді, - це ми самі. Я хвилююся за нашу колективну здатність дотримуватися обраного курсу", - сказала вона під час розмови з головним редактором POLITICO Метью Камінскі.

Фріланд сказала, що її занепокоєння постійно пом'якшується громадською підтримкою в Канаді та інших країнах-однодумцях військових зусиль України.

"Політичні лідери були приємно здивовані відданістю своїх громадян підтримці України, - сказала вона.

"Людям не потрібно приїжджати на Аспенський безпековий форум, щоб зрозуміти, що на кону стоять базові принципи. Це демократія проти диктатури. Це право людей захищати суверенітет власних кордонів", - додала Фріланд.

У червні Фріланд разом із прем'єром Канади Джастіном Трюдо відвідала Київ. Трюдо разом з президентом України Володимиром Зеленським підписав спільну декларацію, у якій йдеться, зокрема, про те, що Канада залишається непохитною у своїй відданості незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Народ України може розраховувати на продовження політичної, фінансової, гуманітарної та військової підтримки з боку Канади стільки, скільки буде потрібно.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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