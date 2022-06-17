На Черниговщине оккупанты нанесли ущерб лесному хозяйству на сумму более 3,4 миллиарда гривен, - Госэкоинспекция

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

В конце марта 2022 года в результате авиационных бомбардировок и ракетных обстрелов лесохозяйственных участков Государственного предприятия «Черниговский военный лесхоз» было повреждено более 400 га леса.

Кроме того, в результате пожаров, вызван неорганизованный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Размер ущерба, нанесенного преступными действиями оккупантов, составил 3,4 миллиарда гривен.

Государство-агрессор совершает преступление против окружающей среды, поскольку были истреблены не только лесные ресурсы, огонь унес огромное количество живых организмов, проживавших на территории данных экосистем. По себе рашисти оставили воронки от снарядов и отравленные черноземы.

Специалисты ГЭИ в Черниговской области провели расчет ущерба, нанесенного окружающей среде на основании Методики расчета неорганизованных выбросов загрязняющих веществ или смеси таких веществ в атмосферный воздух в результате чрезвычайных ситуаций и/или во время военного положения и определения размеров нанесенного ущерба.