Ексголову фіскальної служби Насірова відправили під варту із заставою у понад 500 млн гривень

Суддя Вищого Антикорупційного суду Наталія Мовчан відправила колишнього очільника державної фіскальної служби Романа Насірова під арешт до 17 грудня. Вийти на волю Насіров зможе, якщо внесе рекордну заставу в розмірі 523 млн гривень.

У цьому випадку він повинен буде дотримуватися низки обов’язків: не відлучатися з Києва без дозволу детективів, прокурорів чи суду, утриматися від спілкування зі свідками, здати закордонний паспорт і носити електронний браслет.

Запобіжний захід Насірову обрали у справі про одержання 5,5 млн доларів та понад 21 млн євро хабарів, які йому міг платити власник агрохолдингу Олег Бахматюк.