Ексдиректор ДПЗКУ, який розтратив 60 млн доларів, уклав угоду зі слідством та заплатив штраф 17 тис гривень

суд, вирок, суддя

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винності, укладену з колишнім головою правління ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» Петром Вовчуком, звинуваченим у завданні понад 60 млн. доларів збитків.

Про це повідомляє САП.

Суд затвердив покарання для Вовчука у вигляді п'яти років позбавлення волі без конфіскації майна із забороною протягом трьох років обіймати певні посади та 17 тис. гривень штрафу. Йому встановили три роки випробувального терміну.

Раніше Литва екстрадувала в Україну екс-голову правління ДПЗКУ Петра Вовчука. У жовтні 2019 року його затримали у Вільнюсі.

Нагадаємо, за версією звинувачення, співвласник групи компаній «ТІС» (TIS) Олексій Федоричев і Вовчук організували корупційну схему, за якою зерно, що належало держкомпанії, через низку суб'єктів господарювання було поставлено до Саудівської Аравії. Постачання відбувалося на умовах післяплат, що не відповідало встановленим ринковим правилам. Внаслідок ДПЗКУ кошти не отримали.


Дарья Волкова, politeka.net





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Ексдиректор ДПЗКУ, який розтратив 60 млн доларів, уклав угоду зі слідством та заплатив штраф 17 тис гривеньЕксдиректор ДПЗКУ, який розтратив 60 млн доларів, уклав угоду зі слідством та заплатив штраф 17 тис гривень
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