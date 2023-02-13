Український чиновник виписував премії сестрі на 24 тисячі: суд "покарав" його на 4250 гривень

Новоушицький районний суд визнав винним директора комунальної установи за те, що той призначав премії рідній сестрі й оштрафував його на 4250 гривень.

Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд.

За версією слідства, керівник Новоушицької КУ "Центр надання соціальних послуг" перед виданням наказів про преміювання працівників не повідомив селищну раду, що у нього є реальний конфлікт інтересів, через те, що в установі медсестрою працювала його рідна сестра.

Як інформують в апеляційному суді, протягом 2021-2022 рр. директор підписав сім наказів про преміювання працівників центру. Загальна сума премій сестрі склала понад 24 тисячі гривень.

"За словами посадовця, розмір премій, який визначали родичці, у відсотковому відношенні був однаковий з розміром премій іншим працівникам, тому уважав, що в його діях не було приватного інтересу. Додав, що знав про законодавчу заборону щодо підпорядкування близьких осіб, бо вже був притягнутий за аналогічне адміністративне правопорушення, але думав, що після ліквідації Новоушицького району заборона щодо обмеження роботи близьких осіб на нього не поширюється", — йдеться у повідомленні.

Суд зауважує, що директор комунальної установи – суб’єкт відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, а його рідна сестра, відповідно до статті 1 Закону України "Про запобігання корупції", є "близькою особою". За таких обставин керівник повинен був повідомити селищну раду про наявність потенційного чи реального конфлікту інтересу. Проте не зробив цього, натомість – підписав накази про преміювання, у тому числі своєї сестри.

"Отже, між приватними інтересами директора КУ «Центр надання соціальних послуг», які полягають у призначенні на користь своєї рідної сестри премії, та його службовими повноваженнями щодо розпорядження грошовими коштами мав місце конфлікт інтересів, який впливав на об’єктивність та неупередженість видання наказів", – зазначає суддя.