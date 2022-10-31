Відрядження експерта Укренерго обійшлося Україні майже мільйон гривень: п'ятизіркові готелі, перельоти бізнес-класом

Експерт з інтеграції до ENTSO-Е офісу з питань взаємодії з центральними органами влади НЕК "Укренерго" Вадим Гламаздін у ході закордонного відрядження у вересні-жовтні поточного року витратив на перебування за кордоном 981 тис. грн. Про це повідомляється у блозі політичного та економічного оглядача, журналістки Світлани Кушнір.

З одного боку, відрядження тривало з 10 вересня по 3 жовтня 2022 року, за цей час експерт побував у Польщі, Бельгії та США . І таке відрядження само по собі не є дешевим.

Водночас Гламаздін жив тільки в розкішних п'ятизіркових готелях. Приміром, вартість його проживання в готелі у Варшаві – 49,7 тис. грн на день. У Вашингтоні Гламаздін витрачав 41 тис. грн на день.

Переліт експерта відбувався бізнес-класом і коштував державі 232,5 тис. грн.

На трансфер (таксі, оренду автомобіля) ним було витрачено 79 тис. грн, а на добові – 36 тис. грн.

"Ці чиновники жодним чином не асоціюють своє власне життя і становище з життям країни, яка воює. Продовжуючи жити так, ніби в країні немає ні війни, ні 30% падіння економіки, представники "Укренерго" організовують для себе тривалі дорогі закордонні відрядження, на які витрачають мільйони державних коштів", – підкреслила Кушнір.

За словами журналістки, головною метою цього відрядження було проведення переговорів щодо експорту української електроенергії до країн Європи. Але два з трьох тижнів поїздки Гламаздін провів у Вашингтоні. Очевидно, з іншої причини. Адже урядовці США не мають стосунку до експорту електроенергії з України до країн Європи.

"Я не знаю, якого прогресу в переговорах досяг пан Гламаздін і як це вплине на подальший експорт української електроенергії (мабуть ніяк, бо експорт наразі зупинений і у найближчі місяці не відкриється), але знаю точно, що жоден набагато вищий за рангом та впливом європейський чиновник ніколи не дозволить собі такі розкішні поїздки", - пише вона.

Треба також пам’ятати, що всі видатки Укренерго, у тому числі на подібні відрядження, оплачуємо ми з вами – споживачі електроенергії – громадяни та підприємства.

"Адже вони знаходяться в тарифі за передачу електроенергії, який є складовою частиною тарифу за оплату світла", - наголосила Кушнір.

"Днями НЕК“Укренерго” звернулось до Регулятора (НКРЕКП) з проханням збільшити на 100% тариф за передачу електроенергії. Мабуть на закордонні поїздки грошей не вистачає", - додала також журналистка.