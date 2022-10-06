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2022-10-06
Під Харковом збудують оборонні споруди за 300 млн гривень: фото
На Харківщині, що межує з Росією, після деокупації збудують додаткові фортифікаційні споруди. На це візьмуть кошти з резервного фонду державного бюджету, інформує
Про це розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, на роботи зі спорудження додаткового укріплення кордону з резервного фонду державного бюджету уряд виділив 300 мільйонів гривень.
"Після деокупації область посилить свої оборонні можливості. Кабінет Міністрів України виділив 300 мільйонів гривень на зведення додаткових фортифікацій", - написав він.
Активне будівництво оборонних споруд вже почалося. Посадовець опублікував фото, як просуваються роботи.
Ксенія Срібнянська, Апостроф