Під Харковом збудують оборонні споруди за 300 млн гривень: фото

На Харківщині, що межує з Росією, після деокупації збудують додаткові фортифікаційні споруди. На це візьмуть кошти з резервного фонду державного бюджету, інформує Апостроф .

Про це розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, на роботи зі спорудження додаткового укріплення кордону з резервного фонду державного бюджету уряд виділив 300 мільйонів гривень.

"Після деокупації область посилить свої оборонні можливості. Кабінет Міністрів України виділив 300 мільйонів гривень на зведення додаткових фортифікацій", - написав він.

Активне будівництво оборонних споруд вже почалося. Посадовець опублікував фото, як просуваються роботи.