Мільйони гривень, рублі та проросійська література: СБУ нагрянула з обшуками у приміщення УПЦ МП, фото

Під час обшуків у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі в Києві, Корецькому Свято-Троїцькому монастирі та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині Служба безпеки України виявила проросійську літературу, мільйони готівки та "сумнівних" громадян Росії.

Про це повідомляється в Telegram-каналі СБУ, інформує Апостроф.

Усього було ретельно перевірено понад 350 церковних споруд та 850 осіб. Понад 50 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, зокрема з використанням поліграфа. Серед них були не лише громадяни України, а й іноземці, зокрема громадяни Росії, які перебували на території об'єктів.

"Деякі з них під час перевірки документів надали паспорти та військові квитки СРСР, взагалі не мали оригіналів документів, а лише їх копії, або мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи ушкодження", - розповіли у СБУ.

Повідомляється, що на території Києво-Печерської Лаври знайшли 32-річного громадянина України, який може бути причетним до протиправної діяльності у нашій країні проросійського інформаційного агентства "Антван". Також він є довіреною особою власника однойменної російської компанії "ANTVAN GROUP" - громадянина Росії Орлова, який володів в Україні рядом земельних ділянок та закладів громадського харчування. Нині це майно заарештовано у межах кримінального провадження.

У ході обшуків виявлено:

  • проросійська література, яка використовується при навчанні в семінарії та парафіяльних школах, у тому числі для пропаганди "російського світу";
  • готівка на загальну суму понад 2 млн грн, понад 100 тисяч доларів США та кілька тисяч російських рублів.







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