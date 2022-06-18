ООН предупреждает об "аде на земле", если война РФ против Украины будет продолжаться
Беспрецедентный дефицит продовольствия может спровоцировать беспорядки в десятках стран, информирует
Миру грозит ад на земле, если война РФ против Украины будет продолжаться и не удастся разблокировать порты: дефицит продовольствия может дестабилизировать ситуацию в странах, зависящих от экспорта пшеницы из Украины и РоSSии. Об этом заявил директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, сообщает
«Это очень, очень страшное время. Нас ждет ад на земле, если мы не отреагируем немедленно. Лучшее, что мы можем сделать сейчас, - прекратить эту проклятую войну РФ против Украины и открыть порты», - сказал Бизли.
Десятки стран могут столкнуться с протестами, беспорядками и политическим насилием в этом году, поскольку цены на продукты питания растут по всему миру, предупредили в ООН.
Выступая в четверг в столице Эфиопии Бизли сказал, что мир столкнулся со «страшной» нехваткой продовольствия, которая может дестабилизировать страны, зависящие от экспорта пшеницы из Украины и РоSSии.
«Еще до войны РФ против Украины мы столкнулись с беспрецедентным глобальным продовольственным кризисом из-за COVID и повышения цен на топливо. Тогда мы думали, что хуже быть не может, но эта война стала разрушительной», – сказал Бизли.
Украина ежегодно выращивает достаточно пшеницы, чтобы прокормить 400 миллионов человек. Страна производит 42% мирового подсолнечного масла, 16% кукурузы и 9% пшеницы. Сомали полностью зависит от импорта пшеницы из Украины и РоSSии, в то время как Египет получает 80% зерна из двух стран.
Всемирная продовольственная программа ООН получает 40% пшеницы из Украины для своих программ экстренной продовольственной помощи, и после роста ее расходов на 70 миллионов долларов в месяц она была вынуждена вдвое сократить оказание помощи в нескольких странах.
Ссылаясь на повышение цен на доставку, удобрения и топливо как ключевые факторы, Бизли сказал, что из-за COVID-19, климатического кризиса и войны РФ против Украины количество людей, страдающих от «хронического голода», выросло с 650 миллионов до 810 миллионов за последние пять лет.
«Экономические факторы, которые мы имеем сегодня, намного хуже, чем те, которые мы видели 15 лет назад», – отметил он, добавив, что если кризис не будет разрешен, это приведет к «голоду, дестабилизации наций и массовой миграции».
«Мы уже видим беспорядки на Шри-Ланке и протесты в Тунисе, Пакистане и Перу, а дестабилизация наблюдается в таких местах как Буркина-Фасо, Мали, Чад. Это только признак будущего», – заявил представитель ООН.