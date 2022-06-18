ООН предупреждает об "аде на земле", если война РФ против Украины будет продолжаться

Миру грозит ад на земле, если война РФ против Украины будет продолжаться и не удастся разблокировать порты: дефицит продовольствия может дестабилизировать ситуацию в странах, зависящих от экспорта пшеницы из Украины и РоSSии. Об этом заявил директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, сообщает The Guardian .

«Это очень, очень страшное время. Нас ждет ад на земле, если мы не отреагируем немедленно. Лучшее, что мы можем сделать сейчас, - прекратить эту проклятую войну РФ против Украины и открыть порты», - сказал Бизли.

Десятки стран могут столкнуться с протестами, беспорядками и политическим насилием в этом году, поскольку цены на продукты питания растут по всему миру, предупредили в ООН .

Выступая в четверг в столице Эфиопии Бизли сказал, что мир столкнулся со «страшной» нехваткой продовольствия, которая может дестабилизировать страны, зависящие от экспорта пшеницы из Украины и РоSSии.

«Еще до войны РФ против Украины мы столкнулись с беспрецедентным глобальным продовольственным кризисом из-за COVID и повышения цен на топливо. Тогда мы думали, что хуже быть не может, но эта война стала разрушительной», – сказал Бизли.

Украина ежегодно выращивает достаточно пшеницы, чтобы прокормить 400 миллионов человек. Страна производит 42% мирового подсолнечного масла, 16% кукурузы и 9% пшеницы. Сомали полностью зависит от импорта пшеницы из Украины и РоSSии, в то время как Египет получает 80% зерна из двух стран.

Всемирная продовольственная программа ООН получает 40% пшеницы из Украины для своих программ экстренной продовольственной помощи, и после роста ее расходов на 70 миллионов долларов в месяц она была вынуждена вдвое сократить оказание помощи в нескольких странах.

Ссылаясь на повышение цен на доставку, удобрения и топливо как ключевые факторы, Бизли сказал, что из-за COVID-19, климатического кризиса и войны РФ против Украины количество людей, страдающих от «хронического голода», выросло с 650 миллионов до 810 миллионов за последние пять лет.

«Экономические факторы, которые мы имеем сегодня, намного хуже, чем те, которые мы видели 15 лет назад», – отметил он, добавив, что если кризис не будет разрешен, это приведет к «голоду, дестабилизации наций и массовой миграции».