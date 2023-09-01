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2023-09-01
Російські війська завесли в окупований Мелітополь другий крематорій — Федоров
Жителі тимчасово окуповнаих Беряднська та Мелітополя повідомляють про жахливий сморід.
Міський голова Мелітополя Іван Федоров зазначив, що війська РФ завезли до тимчасово окупованого Мелітополя вже другий крематорій, інформує
© РИА Мелитополь
"У кожному поки що окупованому місті вже працює по одному мобільному крематорію. Тепер у Мелітополі помітили ще одну трубу, з якої валить чорний дим - на околиці по вулиці Михайла Оратовського", - зазначив Федоров у
Федоров наголосив, що жителі тимчасово окупованих Мелітополя і Бердянська повідомляють про жахливий сморід, яким війська РФ тероризують різні райони.
Анна Конюченко, ZN.ua