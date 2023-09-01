Російські війська завесли в окупований Мелітополь другий крематорій — Федоров

Жителі тимчасово окуповнаих Беряднська та Мелітополя повідомляють про жахливий сморід.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров зазначив, що війська РФ завезли до тимчасово окупованого Мелітополя вже другий крематорій, інформує ZN.ua.

Російські війська завесли в окупований Мелітополь другий крематорій — Федоров
© РИА Мелитополь

"У кожному поки що окупованому місті вже працює по одному мобільному крематорію. Тепер у Мелітополі помітили ще одну трубу, з якої валить чорний дим - на околиці по вулиці Михайла Оратовського", - зазначив Федоров у Telegram.

Федоров наголосив, що жителі тимчасово окупованих Мелітополя і Бердянська повідомляють про жахливий сморід, яким війська РФ тероризують різні райони.


Анна Конюченко, ZN.ua





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