Російські війська завесли в окупований Мелітополь другий крематорій — Федоров

Жителі тимчасово окуповнаих Беряднська та Мелітополя повідомляють про жахливий сморід.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров зазначив, що війська РФ завезли до тимчасово окупованого Мелітополя вже другий крематорій, інформує ZN.ua .

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"У кожному поки що окупованому місті вже працює по одному мобільному крематорію. Тепер у Мелітополі помітили ще одну трубу, з якої валить чорний дим - на околиці по вулиці Михайла Оратовського", - зазначив Федоров у Telegram.