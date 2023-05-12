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2023-05-12
Сили оборони під Бахмутом "знесли" російський "Панцир" — відео роботи 25 ОАБр та 132 ОРБ
Захисники продовжують перетворювати озброєння ворога на металолом.
Військові з 45-тої окремої артилерійської бригади та 132-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ під Бахмутом ліквідували російський зенітний ракетно-гарматний комплект "Панцир-С1".
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"Мінус "Панцир-С1". Бахмутський напрямок. Аеророзвідка 45 ОАБр виявила "Панцир С1", у співпраці з ракетним підрозділом та аеророзвідкою 132 ОРБ сформований комплекс перетворено на металобрухт", – йдеться у повідомленні.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua