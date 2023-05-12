Сили оборони під Бахмутом "знесли" російський "Панцир" — відео роботи 25 ОАБр та 132 ОРБ

Захисники продовжують перетворювати озброєння ворога на металолом.

Військові з 45-тої окремої артилерійської бригади та 132-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ під Бахмутом ліквідували російський зенітний ракетно-гарматний комплект "Панцир-С1".Пресслужба ОАБр публікує відео вдалого відпрацювання на своїй сторінці в Facebook, інформує ZN.ua.

Сили оборони під Бахмутом
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"Мінус "Панцир-С1". Бахмутський напрямок. Аеророзвідка 45 ОАБр виявила "Панцир С1", у співпраці з ракетним підрозділом та аеророзвідкою 132 ОРБ сформований комплекс перетворено на металобрухт", – йдеться у повідомленні.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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