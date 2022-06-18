Более тысячи человек собрались на Майдане на прощание с Романом Ратушным: фото

В Киеве простились с погибшим активистом, бойцом 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр" Романом Ратушным. Заупокойную службу провели в Михайловском соборе столицы.

Фотожурналист "Апострофа" Роман Петушков поделился фотографиями с Майдана Независимости, где собрались тысячи людей.