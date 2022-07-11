Канада согласилась передать турбину «Газпрому» вопреки позиции Украины

Канада вернет Германии отремонтированную роSSийскую турбину, необходимую ей для газопровода «Северный поток-1», несмотря на возражения со стороны Украины. Об этом объявил министр природных ресурсов Канады Джонатан Вилкинсон в субботнем заявлении , сообщает «Европейская правда».

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«Канада предоставит ограниченное во времени и подлежащее отмене разрешение Siemens Canada на возвращение в Германию отремонтированных турбин «Северного потока-1», — заявил министр, добавив, что это позволит поддержать способность Европы иметь доступ к надежному и доступному источнику энергии в в то время как она продолжает отказываться от роSSийских нефти и газа.

Уилкинсон сказал, что разрешение решили выдать после обсуждений с «нашими европейскими друзьями и союзниками» и Международным энергетическим агентством.

Турбина, построенная в Канаде компанией Siemens, была отправлена ??на ремонт в Монреаль и «застряла» там из-за санкций против нефтегазовой отрасли РоSSии из-за ее войны в Украине.

Немецкие чиновники призвали Канаду найти способ вернуть турбину, опасаясь, что РоSSия использует эту проблему в качестве повода для закрытия «Северного потока-1» и повредит способность Германии заполнить свои резервуары для хранения газа перед зимой.

«При отсутствии необходимого снабжения природным газом экономика Германии пострадает от значительных трудностей, а сами немцы будут под угрозой того, что с приближением зимы не смогут отапливать свои дома», — заявил Вилкинсон.

Напомним

Украинское правительство выступило против намерений Канады согласиться с таким точечным снятием с РоSSии санкционных ограничений и считает это решение «необоснованным и опасным для санкционного режима».

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли настаивала в субботу, что Канада неуклонно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и анонсировала новые санкции против роSSийского энергетического сектора.