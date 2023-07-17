Канада запустить нову програму для українських біженців

Канада запустить нову імміграційну програму для українців, які захочуть знайти притулок у цій країні. При переїзді до Канади разом зі своєю родиною набути статусу постійного жителя (ПМЖ) стане набагато простіше.

Міністр імміграції Канади Шон Фрейзер заявив, що підтримка українців продовжується, і з 23 жовтня уряд запустить нову державну програму.

"Ми продовжуємо надавати непохитну підтримку сім'ям, розділеним внаслідок цього конфлікту, зокрема через цей шлях возз'єднання сімей, який допоможе українським сім'ям залишатися разом, коли вони відновлюють своє життя у своїх нових спільнотах у Канаді", - заявив міністр імміграції.

За його словами, право на участь у програмі поширюватиметься на українців, які проживають у країні з тимчасовим статусом і мають одного чи кількох членів сім'ї у Канаді.

До них відносяться подружжя, громадянське подружжя, батьки, бабусі, дідусі, брати та сестри, діти чи онуки громадянина чи постійного жителя Канади.

Більш детальну інформацію про нову програму буде опубліковано ближче до її запуску 23 жовтня 2023 року. Програма попередньо діятиме протягом одного року.

За час війни близько 166 000 українців приїхали до Канади за спеціальною візовою програмою CUAET. Українці, які отримали дозвіл на в'їзд до Канади за цією візою, матимуть змогу відвідувати країну до 31 березня наступного року.

Раніше повідомлялося, що програма CUAET з видачі віз українцям закінчилася 15 липня 2023 року.