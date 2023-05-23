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2023-05-23
Канада може приєднатися до тренувань пілотів ЗСУ — Трюдо
Країна вже бере участь у кількох навчальних місіях.
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо розповів, що його країна продовжить навчання українських військових і може долучитися до навчання пілотів винищувачів. Про це він заявив під час
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“Канада вже залучена у широку програму підготовки українських військових, ми завжди розглядаємо можливість робити більше. Тож ми продовжимо працювати над підготовкою українських сил, і, потенційно, пілотів“, – сказав прем’єр-міністр Канади на брифінгу.
Трюдо додав, що Канада спільно з іншими партнерами по G7 продовжить підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії. Це триватиме стільки, скільки буде потрібно.
Віталій Кононученко, ZN.ua