Канада може приєднатися до тренувань пілотів ЗСУ — Трюдо

Країна вже бере участь у кількох навчальних місіях.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо розповів, що його країна продовжить навчання українських військових і може долучитися до навчання пілотів винищувачів. Про це він заявив під час брифінгу на полях саміту “Великої сімки”, який проходить в Японії, інформує ZN.ua.

Канада може приєднатися до тренувань пілотів ЗСУ — Трюдо
© Скріншот Youtube

“Канада вже залучена у широку програму підготовки українських військових, ми завжди розглядаємо можливість робити більше. Тож ми продовжимо працювати над підготовкою українських сил, і, потенційно, пілотів“, – сказав прем’єр-міністр Канади на брифінгу.

Трюдо додав, що Канада спільно з іншими партнерами по G7 продовжить підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії. Це триватиме стільки, скільки буде потрібно.


Віталій Кононученко, ZN.ua





Интересные новости
Зеленський на саміті G7: «Поява літаків F-16 в українському небі стане історичним моментом для безпеки Європи та світу»Зеленський на саміті G7: «Поява літаків F-16 в українському небі стане історичним моментом для безпеки Європи та світу»
Маємо донести до всієї міжнародної спільноти, що в Україні вирішується доля світу – ДудаМаємо донести до всієї міжнародної спільноти, що в Україні вирішується доля світу – Дуда
Залужний привітав Міллі з днем Збройних Сил США: про що ще говорили генералиЗалужний привітав Міллі з днем Збройних Сил США: про що ще говорили генерали
Борис Джонсон стане батьком у восьмий разБорис Джонсон стане батьком у восьмий раз
Ситуація в Бахмуті критична, але українські захисники продовжують тримати оборону — МалярСитуація в Бахмуті критична, але українські захисники продовжують тримати оборону — Маляр
Блок рекламы


Похожие новости
Навчання українських пілотів на F-16 ще не почалися: Ігнат пояснив ситуаціюНавчання українських пілотів на F-16 ще не почалися: Ігнат пояснив ситуацію
Рішення щодо ліміту державного боргу США може бути знайдене вже цього тижняРішення щодо ліміту державного боргу США може бути знайдене вже цього тижня
Держдепартамент США: Передача Україні F-16 і навчання пілотів – наш пріоритетДерждепартамент США: Передача Україні F-16 і навчання пілотів – наш пріоритет
Той, хто дійсно зацікавлений у мирі, не може ставити агресора та жертву агресії на один рівень – БоррельТой, хто дійсно зацікавлений у мирі, не може ставити агресора та жертву агресії на один рівень – Боррель
Україна не зможе вступити до НАТО в «осяжному майбутньому» – ШольцУкраїна не зможе вступити до НАТО в «осяжному майбутньому» – Шольц
Президент Бразилії може зустрітися із Зеленським у Японії – ЗМІПрезидент Бразилії може зустрітися із Зеленським у Японії – ЗМІ
Португалія допоможе тренувати пілотів і механіків ЗСУПортугалія допоможе тренувати пілотів і механіків ЗСУ
Рютте: Умови для навчань українських пілотів на F-16 будуть розроблені в найближчі тижніРютте: Умови для навчань українських пілотів на F-16 будуть розроблені в найближчі тижні
Чехія може передати Україні військові літаки L-159Чехія може передати Україні військові літаки L-159
Мобілізація в Україні: коли відстрочка від призову може бути анульованаМобілізація в Україні: коли відстрочка від призову може бути анульована
Последние новости
Подгружаем последние новости