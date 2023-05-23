Канада може приєднатися до тренувань пілотів ЗСУ — Трюдо

Країна вже бере участь у кількох навчальних місіях.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо розповів, що його країна продовжить навчання українських військових і може долучитися до навчання пілотів винищувачів. Про це він заявив під час брифінгу на полях саміту “Великої сімки”, який проходить в Японії, інформує ZN.ua .

© Скріншот Youtube

“Канада вже залучена у широку програму підготовки українських військових, ми завжди розглядаємо можливість робити більше. Тож ми продовжимо працювати над підготовкою українських сил, і, потенційно, пілотів“, – сказав прем’єр-міністр Канади на брифінгу.

Трюдо додав, що Канада спільно з іншими партнерами по G7 продовжить підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії. Це триватиме стільки, скільки буде потрібно.