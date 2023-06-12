Канада відновила видачу безкоштовних віз українцям

В Україні відновив роботу візовий центр Канади. Програму CUAET, яку було запроваджено у березні 2022 року, було продовжено до 15 липня 2023 року. Таким чином, українці, які бажають отримати безкоштовну канадську візу, можуть зробити це протягом місяця.

Українці можуть отримати безкоштовні візи в Канаду: подача заявок завершиться у липні

Заявники можуть скористатися спрощеною візовою програмою під назвою CUAET (канадсько-українська угода про працевлаштування та подорожі). У її рамках громадяни України можуть податись на безкоштовну гостьову візу строком дії до 10 років, або отримати дозволи на роботу, що дозволять їм працювати в Канаді до 3 років, у порівнянні зі стандартним 6-місячним дозволом, який видають громадянам інших країн.

Українці можуть отримати безкоштовні візи в Канаду: подача заявок завершиться у липні

Як подати заявку на візу до Канади по програмі CUAET

  • Зареєструйтесь на порталі IRCC (отримайте запрошення).
  • Після входу в особистий кабінет, необхідно заповнити онлайн форму на отримання візи "Apply for a visitor visa, transit visa or a study permit"
  • Далі на електронну пошту має надіслати повідомлення про необхідність здачі біометричних даних.
  • Після успішної здачі біометрики, заявнику повинен прийти лист "Original Passport Request". Його потрібно роздрукувати та йти з ним до візового центру на вклеювання візи.

Після успішної здачі біометрики, заявнику повинен прийти лист “Original Passport Request”. Його потрібно роздрукувати та йти до центру на вклеювання візи.

Візовий центр Канади надає послуги лише особам, які отримали інструкцію зі збору біометричних даних. З цим листом можна записуватися на здачу біометричних даних по електронній пошті [email protected].

Здебільшого на отримання паспорта з канадською візою слід очікувати в середньому два тижні.

Раніше повідомлялося, що Польща продовжила українським біженцям термін легального перебування в країні.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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