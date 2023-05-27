Канада надасть Україні додаткові ракети AIM-9 із арсеналу своїх Збройних Сил

Міністерка оборони зазначила, що ці ракети допоможуть українцям захистити небо.

Канада розширює свою присутність у Польщі в рамках операції UNIFIER (навчання українських військових) та надасть Україні ракети AIM-9 із арсеналу канадських Збройних Сил (CAF). Про це повідомили в Міноборони Канади з посиланням на заяву міністерки Аніти Ананд під час чергової зустрічі у форматі «Рамштайн», інформує ZN.ua .

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«П’ять додаткових медичних інструкторів Збройних сил Канади (CAF) будуть направлені до Польщі, щоб приєднатися до семи членів CAF, які вже задіяні в програмі підвищення кваліфікації медичних навичок для особового складу Збройних сил України. Ці додаткові члени CAF подвоїть кількість потенційних українських випускників», - зазначили в Міноборони.

Також Ананд оголосила, що Канада безкоштовно надасть Україні 43 ракети AIM-9 із запасів CAF. Вона підкреслила, що ці снаряди допоможуть Україні захистити своє небо від російських атак.

Говорячи про поставку озброєнь Україні, анонсовану у квітні, міністерка зауважила, що все йде за планом. За її словами Україна вже отримала кулемети, автомати, набори для чищення та магазини. Водночас найближчими тижнями планується доставити 1 млн патронів калібру 5,56 мм і 4 8 тис. штурмових гвинтівок. До літа очікується, що всі 21 тисяча одиниць стрілецької зброї та 2,4 мільйона боєприпасів будуть в Україні.

«Підтримка України Канадою непохитна. Коли я подорожую Канадою, я бачу українські прапори на будинках, малих підприємствах та автомобілях –тому, що канадці розуміють, що боротьба України за себе – це також боротьба за суверенітет, свободу та незалежність. На сьогоднішній продуктивній зустрічі ми обговорили найнагальніші оборонні пріоритети України, і я підтвердила, що Канада буде поруч, щоб підтримувати Україну в короткостроковій і довгостроковій перспективі», - процитували в Міноборони Аніту Ананд.