Канадає підготує аеродроми для винищувачів F-35

Канада модернізує свою військову авіаційну інфраструктуру для прийняття на озброєння нових винищувачів F-35. Про це повідомили на сайті канадського уряду.

Для реалізації цього плану Канада витратить 7,3 мільярда канадських доларів (близько 5,6 млрд доларів США) За ці кошти модернізують та побудують нові об’єкти для винищувальної авіації. Як відомо, Повітряні сили Канади готуються отримати новітні бойові літаки F-35 американського виробництва.

“Прем’єр-міністр Джастін Трюдо оголосив про виділення 7,3 мільярда канадських доларів на поліпшення наявної та побудову нової бойової інфраструктури для підтримки прибуття флоту новітніх літаків F-35”, – йдеться у повідомленні уряду.

Також зазначається, що на півдні Канади з’явиться один із елементів системи раннього попередження, який доповнить роботу майбутніх загоризонтних радарів, розміщених в Арктиці.