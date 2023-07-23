Ізраїль отримав нові винищувачі F-35 від США

Цього разу додалося три борти.

Повітряні сили Ізраїлю отримали нову партію винищувачів п'ятого покоління F-35I Adir. Цього тижня служба поповнилася трьома літаками. Про це повідомляє IAFSite , інформує ZN.ua .

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Винищувачі п'ятого покоління мають бортові номери 958, 959 і 960. Варто зазначити, що Ізраїль отримує F-35I Adir безкоштовно. Нещодавно було підписано контракт вартістю $3 млрд на поставку ще 25 літаків. Угода буде профінансована американськими фондами допомоги.

Ізраїльська версія винищувача п'ятого покоління має авіаційну електроніку, створену компаніями з Ізраїлю. F-35I Adir може нести ракети Spice-100, Python-5 і Stunner.

Купівля 25 літаків зробить ізраїльський флот F-35 третім за чисельністю у світі. Більше винищувачів п'ятого покоління мають тільки Сполучені Штати і Японія.