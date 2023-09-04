Ізраїль замовив у США цілу ескадрилью F-35

Старт постачань заплановано на 2027 рік.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант 3 вересня направив в США та компанію Lockheed Martin офіційний лист-запит на придбання третьої ескадрильї з 25 літаків F-35, в результаті чого загальна кількість ізраїльських літаків досягне 75 одиниць, пише The Jerusalem Post.

Ізраїль замовив у США цілу ескадрилью F-35
© Википедия

Згідно із заявою міністерства, з 2027 року Ізраїль почне отримувати по три літаки на рік.

Джерела TJP зазначають, що цю закупівлю могли здійснити ще кілька років тому, і що її затримала політична нестабільність, пов'язана з численними виборами, які негативно вплинули на здатність Ізраїлю складати довгострокові бюджетні плани, включно з деякими оборонними питаннями.

F-35 здатний легко обійти іранську систему протиповітряної оборони С-300, і навіть С-400, тоді як інші ізраїльські літаки мають з цим великі труднощі.

У грудні 2022 року в США розбився літак F-35, внаслідок чого і Америка, і Ізраїль зняли з озброєння значну частину парку F-35.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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