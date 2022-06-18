Данилов рассказал, когда заработает ленд-лиз для Украины из США

По словам секретаря СНБО, ленд-лиз еще не начался.

Данилов рассказал, когда заработает ленд-лиз для Украины из США
© Офис президента

Оружие из США в Украину по закону о ленд-лизе может начать поступать в ближайшие месяцы. Это может быть июль-август, возможно – сентябрь. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью «Лига.net».

По его словам, ленд-лиз еще не начался.

«Там есть процедура. Ленд-лиз еще не начинался. Но само принятие закона о ленд-лизе – очень положительное для нас решение. И ленд-лиз будет, вопрос – когда. Здесь мы возвращаемся к тому, что на войне у каждого часы работают по-разному. Для кого-то сутки это как сутки, а для нас это совсем другие измерения», - отметил Данилов.

Он уточнил, что это может быть июль-август, может быть, сентябрь, поскольку существует очень много факторов.

«Надо понимать, что мир не так велик. Все знают, что у кого есть в стране. Наличие оружия, оборудования для его изготовления, боеприпасов. Сегодня так получилось, что боеприпасов советского образца 122 и 155 калибра почти не осталось», - добавил секретарь СНБО.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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