"Переляканий чорт": Данилов потужно висловився про Путіна та його "перемир'я"

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов показав своє ставлення до оголошення "різдвяного перемир’я" російським диктатором Володимиром Путіним, процитувавши уривок про чорта з твору Миколи Гоголя "Ніч перед Різдвом".

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Ніч перед Різдвом", 2023 рік від Р.Х.: сучасне прочитання. Спочатку чорт занурив світ у суцільну темряву, захотів помститися ковалю, неслабо вигріб від Вакули, а потім чорт запропонував оголосити перемир’я. І у всьому цьому як передбачливо геніальний Гоголь НАШ, Микола Васильович, намалював детальний образ кремлівського "чорта-ібліса", - написав Данілов.

У цитаті Гоголя про чорта зазначається, що "переляканий чорт" бігав зі сторони у сторону, тому що передбачав свою погибель. На кінці його "вузенької мордочки", що постійно вертілася на всі боки, кругленький п'ятак, як у свині, а ніжки чорта були дуже тоненькі.

"А зате ззаду …в нього теліпався хвіст, такий гострий та довгий, як теперішні мундирні фалди; хіба тільки по цапиній бороді під мордою, по невеличких ріжках, які стирчали на голові…можна було догадатися, що то… просто чорт, якому останню ніч залишилося вештатись по білому світу та під'юджувати на гріхи добрих людей. Завтра ж, тільки-но вдарять перші дзвони до утрені, побіжить він, не оглядаючись, підібгавши хвоста, до свого барлога", - цитує твір секретар РНБО.

Фото: казка.укр


Катерина Глянько, Апостроф





Интересные новости
"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна
Данілов відповів на пропозиції Росії про «різдвяне припинення вогню»Данілов відповів на пропозиції Росії про «різдвяне припинення вогню»
Ворожнеча між Угорщиною та Україною підриває єдність ЄС щодо Росії – FTВорожнеча між Угорщиною та Україною підриває єдність ЄС щодо Росії – FT
Чекаємо на нову "могилізацію": у РФ почали терміново друкувати тисячі повісток, фотоЧекаємо на нову "могилізацію": у РФ почали терміново друкувати тисячі повісток, фото
Українці порушують традиції Різдва, щоб їх захистити – ЗеленськийУкраїнці порушують традиції Різдва, щоб їх захистити – Зеленський
Блок рекламы


Похожие новости
Казахський журналіст поділився, що його вразило в українцях: "Коли розмовляєш із простими людьми, які втратили рідних..."Казахський журналіст поділився, що його вразило в українцях: "Коли розмовляєш із простими людьми, які втратили рідних..."
Himars вже відсвяткували Різдво: українці мемами відреагували на "перемир'я" від ПутінаHimars вже відсвяткували Різдво: українці мемами відреагували на "перемир'я" від Путіна
Територія Білорусі та окупованого Криму може стати місцем ядерних провокацій Путіна – ГУРТериторія Білорусі та окупованого Криму може стати місцем ядерних провокацій Путіна – ГУР
"Втрати теж, на жаль, є": Рєзніков висловився про ймовірність нової мобілізації в Україні"Втрати теж, на жаль, є": Рєзніков висловився про ймовірність нової мобілізації в Україні
Росія відчайдушно прагне отримати бодай день передишки — Байден про ініціативу ПутінаРосія відчайдушно прагне отримати бодай день передишки — Байден про ініціативу Путіна
"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна"Гризти будемо в тиші ночі": Данилов відреагував на "перемир'я" від Путіна
Росія узалежнила себе від Ірану та його безпілотників – ISWРосія узалежнила себе від Ірану та його безпілотників – ISW
"Куплю машину і їздитиму": росіянка в присутності чоловіка зізналася, що хоче його побачити "у чорному пакеті", відео"Куплю машину і їздитиму": росіянка в присутності чоловіка зізналася, що хоче його побачити "у чорному пакеті", відео
«Солдатські вдови» закликали Путіна оголосити загальну мобілізацію та закрити кордони для чоловіків«Солдатські вдови» закликали Путіна оголосити загальну мобілізацію та закрити кордони для чоловіків
Тайвань передав Києву перші два з 20 обіцяних генераторів високої потужностіТайвань передав Києву перші два з 20 обіцяних генераторів високої потужності
Последние новости
Подгружаем последние новости