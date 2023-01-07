"Переляканий чорт": Данилов потужно висловився про Путіна та його "перемир'я"

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов показав своє ставлення до оголошення "різдвяного перемир’я" російським диктатором Володимиром Путіним, процитувавши уривок про чорта з твору Миколи Гоголя "Ніч перед Різдвом".

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Ніч перед Різдвом", 2023 рік від Р.Х.: сучасне прочитання. Спочатку чорт занурив світ у суцільну темряву, захотів помститися ковалю, неслабо вигріб від Вакули, а потім чорт запропонував оголосити перемир’я. І у всьому цьому як передбачливо геніальний Гоголь НАШ, Микола Васильович, намалював детальний образ кремлівського "чорта-ібліса", - написав Данілов.

У цитаті Гоголя про чорта зазначається, що "переляканий чорт" бігав зі сторони у сторону, тому що передбачав свою погибель. На кінці його "вузенької мордочки", що постійно вертілася на всі боки, кругленький п'ятак, як у свині, а ніжки чорта були дуже тоненькі.

"А зате ззаду …в нього теліпався хвіст, такий гострий та довгий, як теперішні мундирні фалди; хіба тільки по цапиній бороді під мордою, по невеличких ріжках, які стирчали на голові…можна було догадатися, що то… просто чорт, якому останню ніч залишилося вештатись по білому світу та під'юджувати на гріхи добрих людей. Завтра ж, тільки-но вдарять перші дзвони до утрені, побіжить він, не оглядаючись, підібгавши хвоста, до свого барлога", - цитує твір секретар РНБО.

Фото: казка.укр