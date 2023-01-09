Росіяни готуються до військового загострення у лютому – Данилов

Секретар РНБО зазначив, що керівництво України знає про плани Москви, вже двічі цього року президент скликав Ставку головнокомандувача, інформує ZN.ua.

Росіяни готуються до військового загострення у лютому – Данилов
© Офіс президента

Військове керівництво РФ готує загострення на фронті у лютому. Про це в інтерв'ю "ТСН" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данилов.

За словами Данилова, президент України Володимир Зеленський вже двічі 2023 року збирав Ставку головнокомандувача, і в керівництві країни знають про те, що готує РФ.

"Ми усвідомлюємо, що відбувається, тому ми заздалегідь прораховуємо всі варіанти розвитку подій. Чому йдеться саме про лютий? Російська Федерація до якихось дат звітує, як раніше звітували п'ятирічку за три роки, тож зараз у них 24 лютого буде рік, як вони безглуздо розпочали велику війну проти нашого народу, в якій вони 100% зазнають поразки та спробують ще раз загострити всю цю річ”, – заявив секретар РНБО.

Данилов додав, що ще одним фактором, який вказує на плани РФ щодо загострення ситуації на фронті, є активізація російської "закритої підкилимної дипломатії".


Богдан Затула, ZN.ua





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