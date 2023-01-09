Росіяни готуються до військового загострення у лютому – Данилов

Військове керівництво РФ готує загострення на фронті у лютому. Про це в інтерв'ю "ТСН" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данилов.

За словами Данилова, президент України Володимир Зеленський вже двічі 2023 року збирав Ставку головнокомандувача, і в керівництві країни знають про те, що готує РФ .

"Ми усвідомлюємо, що відбувається, тому ми заздалегідь прораховуємо всі варіанти розвитку подій. Чому йдеться саме про лютий? Російська Федерація до якихось дат звітує, як раніше звітували п'ятирічку за три роки, тож зараз у них 24 лютого буде рік, як вони безглуздо розпочали велику війну проти нашого народу, в якій вони 100% зазнають поразки та спробують ще раз загострити всю цю річ”, – заявив секретар РНБО.