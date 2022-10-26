"У нас є чудові екзорцисти": Данилов іронічно відповів на російську "десатанізацію"

Олексій Данилов відповів на нову "мету" російської "спецоперації" в Україні.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов у відповідь на заяву помічника секретаря Ради безпеки щодо так званої "десатанізації" дав зрозуміти, що Україна має чудових екзорцистів у вигляді ЗСУ. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter .

За словами секретаря РНБО, в Україні є чудові екзорцисти з великою практикою та досвідом. "Путинський радбез - це 13 членів, та сама "чортова дюжина". І кому тут потрібна "десатанізація"? Але у нас є чудові екзорцисти з великою практикою та досвідом. ЗСУ поспішають на допомогу!"

Зазначимо, раніше 25 жовтня помічник секретаря Ради безпеки РФ Олексій Павлов заявив, що в Україні варто провести "десатанізацію". З його слів, наша країна перетворилася на "тоталітарну гіперсекту", де громадяни відмовилися від православних цінностей.

Раніше ми повідомляли, що в ефірі всеукраїнського телемарафону секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов заявив, що російська мова має зникнути з території нашої країни взагалі як елемент ворожої пропаганди та промивання мозку українського населення. А хто проти – нехай іде на російські болота і квакає російською мовою там. За словами чиновника, в Україні обов'язковими мають бути українська та англійська мови.